La exvedette habló sin filtros sobre sus días como escort y, al enterarse de que estaba al aire, ya era tarde. El momento se viralizó.

Ayelén Paleo creyó que no estaba en vivo y desató revuelo con una frase sobre su pasado

Un momento que parecía distendido terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados en redes sociales. Ayelén Paleo protagonizó una situación inesperada cuando, convencida de que no estaba saliendo en vivo, realizó una confesión picante sobre su pasado sentimental y económico que rápidamente se volvió tendencia.

La escena ocurrió durante su participación en el programa El ejército de la mañana, que se emite por Bondi. En medio de una charla relajada, Pepe Ochoa recordó que en una oportunidad le había preguntado a Luciana Salazar si era “gato”, en referencia a los rumores que suelen circular en el ambiente del espectáculo.

Sin demasiadas vueltas, Paleo intervino con una respuesta que sorprendió incluso a los presentes: "Ojalá mi amor sería gato, ya dejé todo eso afuera, me encantaría volver".

Lejos de retractarse, profundizó en la misma línea y añadió: "Mi amor, que me lleguen regalos, me encantaría, en una época era, ahora soy una señora". Y remató con una frase que terminó de encender el debate: "Abrirte de piernas con uno que te hace regalos es una cosa hermosa".

El intercambio generó risas nerviosas en el estudio y motivó nuevas preguntas. Santiago Riva Roy quiso saber cuál había sido el obsequio más costoso que había recibido en aquella etapa. Entre carcajadas y evasivas, Paleo respondió: "¡Ay, no! ¡Fue hace tanto eso! ¿Por qué no les preguntás a tus compañeras que están ahí en LAM? Ellas seguro te van a saber responder mejor".

Recién entonces cayó en la cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Al recordar que pronto sería su cumpleaños, consultó con inocencia: "¿Esto va a salir al aire? Me muero". La respuesta fue inmediata: todo lo que había dicho llevaba más de una hora transmitiéndose en vivo.

Fiel a su estilo, la exvedette -que años atrás ocupó titulares por su vínculo con Santiago Bal- optó por tomarse la situación con humor. Sin embargo, el fragmento ya circulaba con fuerza en X e Instagram, donde los usuarios debatieron sobre sus declaraciones y su mirada descontracturada sobre el pasado.