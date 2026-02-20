Ángel de Brito se disculpó con el Indio Solari tras asegurar que sufrió un ACV

Una publicación encendió la alarma y, minutos después, obligó a retroceder. Ángel de Brito informó en su cuenta de X que el Indio Solari habría sufrido un accidente cerebrovascular y la noticia se expandió con rapidez, generando conmoción inmediata en el ambiente del rock y entre miles de seguidores.

El primer mensaje fue categórico: "Anoche, Carlos Alberto Solari fue internando un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV". A esa línea agregó que el músico estaba "bien atendido y acompañado por seres queridos" y completó: "Pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional".

La reacción en redes fue instantánea. El nombre del Indio Solari se convirtió en tendencia y los mensajes de apoyo se multiplicaron. La gravedad del cuadro mencionado, sumada a la edad del artista y a su enfermedad previa, amplificó la preocupación colectiva.

Sin embargo, la versión duró poco. La familia salió a desmentir la información y el propio Ángel de Brito replicó la aclaración oficial. “La familia Solari desmiente esto y pide por favor que aclaremos que no tuvo ACV, que fue a realizar unos estudios por la enfermedad que atraviesa hace años”, publicó citando la fuente.

En un segundo mensaje detalló el cuadro real: "Ayer, por la noche, Solari fue ingresado por OSDE al Sanatorio Otamendi, tras una lipotimia y se le realizaron todos los exámenes correspondientes de protocolo por su enfermedad ya conocida". La situación, entonces, se alejaba del diagnóstico inicial.

Más tarde compartió el comunicado completo junto a las "disculpas públicas a sus seres queridos". Allí se leía: "Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable. Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado".

La secuencia dejó al descubierto la velocidad con la que una información puede instalarse y el impacto que genera cuando involucra a una figura de ese calibre. Ángel de Brito corrigió, difundió la versión oficial y pidió disculpas, mientras la familia del Indio Solari buscó llevar tranquilidad tras horas de inquietud pública.