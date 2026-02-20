Cuánto cobrarán los participantes de Gran Hermano y la cláusula en el contrato que asustó a todos

A pocos días del estreno de Gran Hermano: Generación Dorada, la conversación dejó de girar solo en torno a la casa y empezó a centrarse en los números. En un streaming se filtró cuánto cobrarían los participantes y qué firmaron antes de ingresar al reality.

La revelación llegó en formato pregunta. “¿Vos querés saber cuánto gana de base un participante de Gran Hermano? El que menos va a ganar“, deslizaron al aire antes de explicar cómo se liquida el dinero dentro del programa más visto de Telefe.

El esquema es acumulativo. “Se paga por semana. O sea, cuando vos salgas, te van a decir 'estuviste 17 semanas, te corresponde esto'”, detallaron. Luego soltaron el monto que sorprendió a la mesa: “Van a cobrar 137 mil pesos por semana”.

Gran Hermano no solo fija un cachet semanal, también impone condiciones contractuales estrictas. En el documento que circuló se lee: “Otorgo mi consentimiento expreso para ser filmado, grabado o fotografiado para que las filmaciones, grabaciones e imágenes resultantes sean exhibidas, reproducidas o publicadas por Kuarzo y el canal que lo trasmita”.

El texto avanza todavía más sobre la cesión de derechos. “Reconozco y acepto que Kuarzo y el canal seránâ€¦ -acá está la parte más especifica- los dueños exclusivos de los resultados y ganancias de los materiales con el derecho al registro de propiedad intelectual al uso y otorgamiento de permisos para que otros lo usen con cualquier finalidad”, establece el contrato.

La cláusula no pone límites temporales ni territoriales. “Sin límite de tiempo y no encontrándose de dicha autorización solamente limitada a la República Argentina sin estar obligados Kuarzo y el canal a realizar ningún tipo de pago adicional”, agrega el documento. A eso se suma otra advertencia: “Más arriba dice que tenés que guardar absoluta confidencialidad de toda la información”.

Con estos números y condiciones sobre la mesa, Gran Hermano vuelve a instalar el debate sobre cuánto vale la exposición total. El premio final es el gran atractivo, pero el contrato deja claro que la casa no solo encierra cámaras: también compromisos que siguen vigentes mucho después de apagar las luces.