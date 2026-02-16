La abogada Marcovecchio calificó de "chihuahua" a Cinthia Fernández

La abogada y la panelista del programa conducido por Moria Casán se dijeron de todo al aire por la deuda alimentaria de Icardi con Wanda Nara.

Elba Marcovecchio y Cinthia Fernández protagonizaron un fuerte cruce al aire de La mañana con Moria (eltrece) al hablar de la deuda alimentaria que Mauro Icardi tiene con Wanda Nara por la manutención de sus hijas, Francesca e Isabella.

La entrevista comenzó con tranquilidad en un ida y vuelta entre la abogada y Moria Casán, que le consultó su opinión sobre la mediática conductora. "¿Wanda Nara va a parar alguna vez? Vive de esto, lo necesita“, sentenció la letrada citando una conversación que tuvo en la radio con Luis Ventura. “Si me preguntás a mí, pienso que hay una cuestión no resuelta, que necesita la pantalla, todo lo lleva a la pantalla. Siente que necesita estar en los titulares, no pasa nada en los medios y ella hace algo provocador”, reflexionó.

“Todo el tiempo no solo es contradictoria sino que además distorsiona mucho la realidad a su conveniencia. Hay una constante devaluación”, señaló Marcovecchio sobre las acusaciones que la conductora de MasterChef Celebrity hace sobre su expareja. “Todos somos rehenes. Acá se va a necesitar un accionar ejemplar y muy creativo de la justicia, algo efectivo”, remató al referirse tanto a los supuestos chats y videos filtrados como a la denuncia por violencia.

En ese sentido, comentó que hay entre ocho y diez denuncias penales de Nara contra Icardi, aunque aclaró que esas cuestiones las lleva adelante el abogado Gonzalo Romero Victorica. “Al día siguiente [Wanda] aparece contradiciéndose. No es muy distinta la historia a lo que fue con Maxi López. Hemos visto los registros con la relación anterior, incluso había llamados agónicos donde... no lo voy a meter en esta sopa de vuelta a Maxi, que está con telenovela propia. Hubo denuncia tras denuncia“.

LA DEFENSORA

Fue entonces que Cinthia Fernández intervino para decirle a Marcovecchio que estaba estigmatizando a Wanda Nara al hablar de sus relaciones anteriores y que no tenía fundamento jurídico para hacerlo, lo que dio pie a un furioso intercambio entre ambas interlocutoras. “Es un poco estigmatizante hablar de las relaciones personales pasadas de una persona para fortalecer tu defensa. Me parece que en eso te equivocás, Elba. ¿Qué tiene que ver la historicidad si vos tenés otra causa?“, sentenció Fernández.

SUBIENDO EL TONO

Mientras ambas elevaban su tono de voz y se pisaban al intentar hablar, Marcovecchio le retrucó: “Si no me dejás contestar parecés un Chihuahua que no parás de ladrar”. Asimismo, la acusó de preguntarle con un tono condescendiente y beligerante. “Me parece que tenés una cuestión personal conmigo que todavía no me enteré. ¿No será que tu marido [el abogado Roberto Castillo] tiene una cuestión conmigo y la estás canalizando?“, agregó.

“¿Pensás que no me puedo defender sola? Me parece poco profesional. Yo estoy haciendo una pregunta como periodista“, respondió la panelista del ciclo, en tanto Marcovecchio siguió quejándose de que no le daba el espacio para elaborar su respuesta. “Sos mucho más que una emisaria de tu marido, te lo digo porque valoro tu carrera. No parás de hablar y no dejás espacio a contestar. Te transformás en una vocecita chiquitita que no dice nada”, arremetió.

A continuación, la abogada explicó su punto: “En los expedientes, los cuerpos técnicos evalúan las conductas precedentes de las personas y de las relaciones que han tenido para hacer un perfil. Yo no puedo dar mayores detalles porque eso hace a la cuestión psicológica de cada una de las partes. La historicidad de una persona es muy importante en un expediente de familia y está desde la familia de origen”.

LA DEUDA ALIMENTARIA

Pero Fernández quiso saber más y le consultó por la deuda alimentaria de Mauro Icardi. “Me dio un poco de vergüenza escucharte decir que tu cliente debía alimentos, pero no tanto como Wanda decía”, opinó. “¿Cuál es la pregunta?“, retrucó Marcovecchio.

“Es una vergüenza que digas eso, los alimentos es algo autónomo que tenés que pagar. ¿Es un capricho de tu cliente o es un mal mensaje tuyo? Es una estrategia horrible como una abogada de familia, te vi muy orgullosa diciendo eso", volvió a la carga Fernández. “No te entiendo la pregunta”, insistió Elba.

Después de un extenso y bullicioso ida y vuelta, Marcovecchio procedió a su defensa. “La única realidad es que la señora Nara tiene que presentar una demanda definitiva de alimentos, no podemos estar hace un año y medio con alimentos provisorios. No está radicada ni en Turquía, ni en Argentina ni en Italia. El juez tiene que determinar en base a los tres puntos que se consideran: ingresos del padre, ingresos de la madre y las necesidades de las niñas. No es razonable, y no quiero dar números, que los alimentos de las criaturas sean todos los meses un departamento”, dijo y concluyó que “no hay ninguna liquidación aprobada de deuda de alimentos”.