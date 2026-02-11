Flor Vigna reveló que Luciano Castro le debe dinero

La cantante volvió a apuntar en contra de su ex pareja y contó algo que nunca había dicho.

Flor Vigna le volvió a tirar palitos a Luciano Castro pero, en esta oportunidad, hizo una gran revelación.

La artista se presentó en Villa Carlos Paz en el desfile de moda de Roberto Vernucci donde el presentador hizo referencia a su última canción dedicada al actor.

"Nena, que lío que estás haciendo. Me encantó el video último 'Guapa sí, tarada no'", le comentó al respecto.

Entonces, la ex Combate sorprendió al contar que, cuando estaban juntos, le dio dinero y nunca se lo regresó: "Y bueno, me boludearon mucho. Le presté plata al pibe, todo, me la tiene que devolver".

Incluso, bromeó: "#Devolvélaguita. Esto es autogestión, necesito invertir en bailarines, no pude ni traerlos".

La picante burla de Flor Vigna a Luciano Castro

Luciano Castro le fue infiel a Griselda Siciliani con una joven danesa llamada Sarah Borrell, y Flor Vigna aprovechó la situación para burlarse del actor.

La cantante utilizó el "buen día, guapa" de su expareja a su amante danesa en un audio y lo reversionó con un tema.

"Oye, guapa. La vara nunca se baja", expresa al introducir una canción titulada "La vara baja". "Este es uno de los temitas que hicimos en el campamento de música. No es nada personal con nadie", explicó.

"Es solo jugar con un concepto que a veces jodemos con mis amigas, parodiándolo y ridiculizándolo un poco, donde la moraleja es aprenderse amar a uno mismo", agregó.

Sin embargo, luego reconoció en otro posteo que en algún momento de su vida se vio envuelta en la disyuntiva de elegir al otro o elegirse a ella misma: "Capitalizando traumas viejos. Admito que fui de las que bajó la vara y se tapó los ojos, porque dolía demasiado ver la realidad".

"Espero haber aprendido... Pues en el cuento de hadas fui la más tara-hada. Pero de todo se aprende y se capitaliza también, obvio. La vida es para disfrutarla, en pareja o solos, y mi querida comunidad... nos pongo una regla: elegir vínculos que sumen sí o sí, nada de salvarle la vida a manipuladores. Aunque vuelvan rogando y llorando, eh", cerró picante.