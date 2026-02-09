Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirmaron su romance

Se los vio muy cerca en un palco VIP y los medios hablan de "blanqueo". Eligieron el show de medio tiempo para oficializar la relación ante las cámaras.

El Super Bowl LX no solo fue el escenario del evento deportivo más importante del año, sino también el marco elegido para una de las confirmaciones sentimentales más esperadas del mundo del espectáculo y el deporte. La empresaria y socialité Kim Kardashian y el piloto británico Lewis Hamilton realizaron su primera aparición pública conjunta, poniendo fin a meses de especulaciones y rumores que los vinculaban afectivamente.

La pareja fue captada en una de las exclusivas suites VIP del estadio, donde la atención de la prensa internacional se desvió rápidamente del campo de juego hacia su ubicación. Según los reportes, ambos fueron vistos mientras mantenían una “amistosa conversación”, un gesto que, aunque discreto, fue suficiente para que los medios de comunicación interpretaran su presencia como una validación oficial de su romance.

Hasta este encuentro, la relación entre la estrella de los reality shows y el siete veces campeón mundial de Fórmula 1 se había mantenido en un terreno de absoluta reserva. A pesar de que existían registros de diversos encuentros previos, tanto en ámbitos públicos como en reuniones privadas, ninguno de los dos había emitido una declaración formal al respecto.

La elección de un evento con el alcance global del Super Bowl se interpreta en el mundo de las celebridades como un "blanqueo" definitivo. La exposición mediática que rodea a ambos protagonistas asegura que esta aparición sea leída como una confirmación tácita de su vínculo, prescindiendo de comunicados de prensa tradicionales.

Este acontecimiento sentimental se produjo en una de las noches más vibrantes de la industria del entretenimiento. El anuncio silencioso de Kardashian y Hamilton coincidió con el Apple Music Halftime Show, que este año tuvo como figura central a Bad Bunny. El espectáculo de medio tiempo capturó la atención del planeta gracias a una ambiciosa puesta en escena y la colaboración de estrellas de la talla de Lady Gaga y Ricky Martin.

De esta manera, la noche del Super Bowl LX logró amalgamar hitos deportivos, shows musicales de primer nivel y la consolidación de una de las parejas más influyentes de la actualidad, uniendo el glamour de Hollywood con el prestigio del automovilismo internacional.