Zulma Faiad fue internada tras una caída en su casa

La actriz sufrió múltiples fracturas al rodar por una escalera con poca iluminación. Permanece en observación mientras evalúan posibles lesiones adicionales.

La actriz Zulma Faiad, de 81 años, permanece hospitalizada luego de protagonizar un accidente doméstico que derivó en su internación inmediata. El episodio ocurrió el sábado, cuando perdió el equilibrio mientras descendía por la escalera de su vivienda.

Según detalló la propia artista en sus redes sociales, la escasa iluminación del lugar habría sido un factor determinante. La caída fue violenta: terminó impactando contra la baranda y sufrió un fuerte golpe en el tórax que le provocó intensos dolores y dificultades respiratorias.

Actualmente se encuentra internada en la Clínica Zabala, donde permanece bajo control médico y con sedación para mitigar el dolor. Los estudios confirmaron la fractura de cuatro costillas y los profesionales evalúan además un posible compromiso en la zona de la cadera, a la espera de nuevos resultados clínicos.

En su mensaje, la actriz agradeció el acompañamiento de su círculo íntimo. Su hija Eleonora fue quien solicitó la ambulancia y se ocupó de los trámites de ingreso, mientras que su amiga Cristina Paradiso la acompaña durante la internación.

Faiad también explicó por qué eligió ese centro de salud: recordó que meses atrás su colega Carmen Barbieri recibió allí atención médica tras un cuadro similar, experiencia que influyó en su decisión.

Por el momento, el equipo médico prioriza estabilizar el cuadro y prevenir eventuales complicaciones, teniendo en cuenta la edad de la paciente y la naturaleza de las lesiones. Su evolución dependerá de los próximos partes médicos.