Lali usó un vestido con frases dedicadas a Milei

La cantante se presentó en la edición 26 de Cosquín y frente a miles de presentes salió con un vestido con frases virales.

Lali Espósito dijo presente por segunda vez en el Festival de Cosquín Rock. La artista, una de las más esperadas para la primera jornada del encuentro, se subió al escenario a las 23.20 convirtiéndose en una de las presentaciones más comentadas en las redes sociales y en el mismo lugar.

Es que la cantante sorprendió no solo con su mega show que dejó a los presentes vibrando al ritmo de su música, sino por la elección de su outfit: un minivestido estampado que transformó las críticas de Javier Milei y los haters en tendencia.

La aparición sobre el escenario Norte del Cosquín Rock de la artista de 34 años fue ovacionada y durante una hora los fanáticos corearon todos sus temas.

Sin dudas, el vestido que usó Lali se robó todas las miradas de la noche. Confeccionado en una tela estampada con recortes gráficos que simulaban rostros en redes sociales con frasesimpresas y tipografías que remiten a la red social x.

“Lali Depósito” y “Ladri Depósito”, fueron las frases que se apoderaron del look de la cantante haciendo referencia a las críticas que recibió en 2024 por el presidente Javier Milei.

Además, Lali sorprendió sobre el final de su presentación en el Aeródromo de Santa María de Punilla con “Los viejos vinagres”, un himno del rock de los 80 de Sumo con una frase ¿para Javier Milei? Su interpretación no solo generó repercusión en el propio festival, también en las redes sociales donde se viralizaron rápidamente imágenes de ese momento.

Al cantar la línea “para vos, lo peor, es la libertad”, la artista pareció interpelar directamente el eslogan oficial de “La libertad avanza”.