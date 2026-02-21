El conductor del motovehículo se negó al test de alcoholemia y ambos rodados fueron secuestrados.

Se cayó de la moto y provocó un siniestro en Yrigoyen y Cayelli

Un accidente de tránsito se registró cerca de las 22:30 del viernes sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, cuando una motocicleta y un vehículo de mayor porte que circulaban en sentido norte-sur protagonizaron una colisión.

Según informaron fuentes policiales de la Seccional Tercera, que intervino en el hecho, el conductor de la moto habría caído previamente sobre la cinta asfáltica. En ese momento, el conductor del automóvil impactó contra el motovehículo —sin embestir al motociclista— y, tras perder el control, terminó chocando contra un árbol ubicado en el bulevar de avenida Yrigoyen, en la intersección con Andino Cayelli (excalle 32).

De manera preventiva, se solicitó la presencia de una ambulancia debido a que el motociclista presentaba lesiones visibles, principalmente raspaduras en codos y rodillas. Tras ser asistido en el lugar, se dispuso su traslado preventivo al Hospital Regional para una mejor evaluación médica.

Personal de Tránsito intentó realizar el test de alcoholemia al conductor de la motocicleta, quien se negó a someterse al control. De acuerdo con lo indicado, presentaba aliento etílico y dificultades en el habla. En tanto, el conductor del vehículo arrojó resultado negativo en el test (0,0 g/l).

Ambos rodados fueron secuestrados de manera preventiva. En el caso de la motocicleta, además, se constató la falta de cédula, licencia de conducir y seguro obligatorio, sumado a la negativa de realizar el test de alcoholemia. El automóvil también fue retenido por carecer del seguro obligatorio.