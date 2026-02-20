El accidente ocurrió en la intersección de Félix Quintana y calle Código 714. La conductora fue trasladada al Hospital Regional por precaución. El menor, de 9 años, salió por sus propios medios y pidió ayuda a su familia.

Un automóvil cayó en un zanjón y una joven y un niño resultaron con heridas leves

Un vehículo Chevrolet Corsa este jueves por la tarde cayó a un zanjón del sistema de desagüe pluvial del Cordón Forestal, en la intersección de las calles Félix Quintana y Código 714.

Al volante iba una joven de 27 años que, según indicaron familiares en el lugar, dobló en una zona estrecha donde actualmente se desarrolla una obra de alcantarillado. Por razones que se intentan establecer, el auto se desvió y terminó en el zanjón.

En el vehículo también viajaba un niño de 9 años, sobrino de la conductora, quien logró salir por sus propios medios tras el impacto y corrió a avisar a su madre, que reside a pocos metros del lugar.

Personal médico asistió a los heridos. La conductora fue trasladada al Hospital Regional para controles preventivos, ya que presentaba dolores en el cuello y piernas producto del golpe. El menor sufrió heridas leves en una rodilla y se encuentra fuera de peligro, según describe Crónica.

Familiares y vecinos colaboraron para retirar el vehículo antes de la llegada de la grúa del seguro. El rodado presentó importantes daños materiales, principalmente en la parte superior.

En el sector se ejecuta la primera etapa de la obra del sistema de desagüe pluvial, lo que reduce el espacio de circulación y genera presencia de piedras y canto rodado suelto. Vecinos señalaron que se trata de una zona muy transitada y ventosa, y solicitaron mayores medidas de seguridad.

Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores y ambos ocupantes se encuentran en buen estado de salud.