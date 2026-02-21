Sacó a relucir un arma de fuego en una pelea

El incidente se registró en Sarmiento donde un hombre de 33 años terminó detenido.

Personal policial de la comisaría de Sarmiento acudió este sábado, pasadas las 18:20, a la esquina de las calles Quiroga y Dorrego. Fue a raíz de un llamado de una vecina que manifestó que dos personas estaban peleando y que una de ellas llevaría un arma de fuego.

Los uniformados arribaron al lugar y se encontraron con un hombre de características similares a las aportadas por los testigos. Al percatarse de la presencia policial, el individuo arrojó al suelo un arma de fuego de fabricación casera y un arma blanca.

En consecuencia, el personal policial procedió a su aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial, donde permanecerá alojado hasta la audiencia judicial de control de detención.