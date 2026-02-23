Un delicado suceso se registró este lunes en el barrio Rotary 23 de Caleta Olivia involucrando a una mujer con problemas psiquiátricos, la cual amenazó con suicidarse junto a su pequeña hija.

Mujer amenazó con quitarse la vida junto a su pequeña hija

Tuvo que intervenir personal policial especializado en situaciones de crisis, el cual logró contener la situación y rescatar a la menor luego de varias horas de negociación con la adulta.

Según confirmó el comisario inspector Fidel Gutiérrez, subdirector de comunicaciones, alrededor de las 7 de la mañana se recibió el alerta sobre una mujer que había roto vidrios de su domicilio y amenazaba con quitarse la vida.

El vocero de la fuerza de seguridad provincial precisó que la misma manifestó intenciones de autolesionarse con los vidrios e incluso de prenderse fuego.

Ante la gravedad del caso se activó el protocolo interno y se dispuso la intervención del grupo de negociación de Fuerzas Especiales. También acudió al lugar una dotación de bomberos y personal de salud pública, ante los potenciales riesgos.

Finalmente, tras el trabajo de contención verbal, los efectivos lograron ingresar al domicilio y reducir la situación antes de que se produjeran lesiones de gravedad.

Uno de los puntos centrales del operativo fue resguardar a la niña, quien se encontraba dentro de la vivienda al momento del episodio. De acuerdo a la información oficial, la menor fue retirada en buenas condiciones físicas y no presentaba lesiones.

Tanto la mujer como la niña fueron trasladadas posteriormente al hospital local para su evaluación médica y asistencia correspondiente.

Desde la jefatura policial señalaron que, de manera preliminar, la mujer podría atravesar problemas psiquiátricos o una situación personal que la habría desbordado emocionalmente.

No se brindaron mayores detalles al respecto, dado que el caso involucra cuestiones de salud y protección de una menor.

Fuente y foto : La Vanguardia Noticias