Mujer amenazó con quitarse la vida junto a su pequeña hija

Tuvo que intervenir personal policial especializado en situaciones de crisis, el cual logró contener la situación y rescatar a la menor luego de varias horas de negociación con la adulta.
Según confirmó el comisario inspector Fidel Gutiérrez, subdirector de comunicaciones, alrededor de las 7 de la mañana se recibió el alerta sobre una mujer que había roto vidrios de su domicilio y amenazaba con quitarse la vida.
El vocero de la fuerza de seguridad provincial precisó que la misma manifestó intenciones de autolesionarse con los vidrios e incluso de prenderse fuego.
Ante la gravedad del caso se activó el protocolo interno y se dispuso la intervención del grupo de negociación de Fuerzas Especiales. También acudió al lugar una dotación de bomberos y personal de salud pública, ante los potenciales riesgos.
Finalmente, tras el trabajo de contención verbal, los efectivos lograron ingresar al domicilio y reducir la situación antes de que se produjeran lesiones de gravedad.
Uno de los puntos centrales del operativo fue resguardar a la niña, quien se encontraba dentro de la vivienda al momento del episodio. De acuerdo a la información oficial, la menor fue retirada en buenas condiciones físicas y no presentaba lesiones.
Tanto la mujer como la niña fueron trasladadas posteriormente al hospital local para su evaluación médica y asistencia correspondiente.
Desde la jefatura policial señalaron que, de manera preliminar, la mujer podría atravesar problemas psiquiátricos o una situación personal que la habría desbordado emocionalmente.
No se brindaron mayores detalles al respecto, dado que el caso involucra cuestiones de salud y protección de una menor.
Fuente y foto : La Vanguardia Noticias