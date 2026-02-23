Intentó escapar tras dañar un supermercado y fue detenido en la vía pública

El hombre, de 34 años, fue interceptado por la Policía luego de ser detectado por las cámaras de seguridad dentro del predio de La Cooperativa Obrera. Se le imputa el delito de daños.

Un hombre de 34 años fue aprehendido durante la madrugada de este lunes, acusado de provocar destrozos en el supermercado La Cooperativa Obrera, situado sobre avenida Huergo al 4100.

El procedimiento se inició cerca de las 4:20, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Séptima acudieron al lugar tras un aviso del supervisor del centro de monitoreo de la empresa. Desde allí se informó que, a través del sistema de videovigilancia, se observaba a un individuo dentro del predio comercial.

De acuerdo con los datos aportados, el sospechoso vestía una remera roja y un pantalón tipo jogging negro con rayas blancas. Al arribar al sector, el móvil policial detectó a una persona con esas características en la intersección de Huergo y Los Duraznos.

Al ser abordado para su identificación, el hombre se negó a brindar sus datos personales. En forma simultánea, el centro de monitoreo confirmó que se trataba del mismo sujeto que minutos antes había ingresado al predio y ocasionado daños en la puerta de acceso y en la garita de seguridad.

Cuando los uniformados intentaron concretar la detención, el sospechoso huyó por calle Los Duraznos en dirección norte. Sin embargo, fue alcanzado y reducido en la esquina de Los Duraznos y 12 de Octubre.

El detenido fue identificado como S.J.M y trasladado a la dependencia policial en calidad de aprehendido por el delito de daños.