Demarcan sendas peatonales

La comisión de fomento de Cañadón Seco, está llevando adelante trabajos de trazado y reubicación de sendas peatonales en distintos puntos estratégicos de la localidad.

A través de la Dirección de Tránsito y la Dirección de Servicios, estas tareas se desarrollan principalmente en sectores de mayor circulación vehicular y en las inmediaciones de instituciones educativas, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, ordenar el tránsito y brindar mayor protección a peatones, estudiantes, familias y a toda la comunidad.

Desde la comuna se solicita a los vecinos y vecinas circular con precaución, respetar la señalización vigente y colaborar durante el desarrollo de estos trabajos, que forman parte de una política activa de prevención y cuidado de la vida en el espacio público.

De esta manera, la comuna continúa trabajando con compromiso y responsabilidad, por un Cañadón Seco más seguro y ordenado.

Fuente: Comuna de Cañadón Seco