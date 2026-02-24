Empieza este martes el nuevo corte semanal de agua

La interrupción del suministro afectará este martes a Zona Norte y el miércoles a Zona Sur y Central, en ambos casos desde las 18 y por 24 horas.

La SCPL informó que este martes 24 de febrero, a partir de las 18 y por un lapso de 24 horas, se interrumpirá el suministro de agua en la Zona Norte de Comodoro Rivadavia.

En tanto, mañana miércoles 25 de febrero, también desde las 18 y durante 24 horas, el corte alcanzará a los barrios de las zonas Sur y Central de la ciudad.

Según se indicó desde el Departamento de Saneamiento, la medida tiene como objetivo recuperar las reservas en Puesto La Mata y garantizar el equilibrio del sistema.

Desde la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) explicaron que el caudal del Sistema Acueductos se mantiene estable durante todo el año, salvo en situaciones extraordinarias como altos niveles de turbiedad en el lago o averías técnicas. Sin embargo, el consumo domiciliario sí registra variaciones estacionales.

Durante el verano, la demanda de agua aumenta considerablemente y puede superar la capacidad de producción y distribución del sistema, lo que obliga a implementar cortes programados para recomponer las reservas. En invierno, en cambio, el menor consumo permite sostener el suministro con normalidad.

Finalmente, desde el área de Saneamiento de la SCPL remarcaron la importancia de hacer un uso responsable del recurso, especialmente en épocas de alta demanda.