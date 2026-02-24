Seguidilla de robos en zona norte: un sospechoso quedó filmado

Entre el 20 y el 22 de febrero se registraron al menos tres hechos en Kilómetro 5, Rodríguez Peña Este y Próspero Palazzo. Vecinos advierten que el autor actuaría solo y con el mismo patrón.

La zona norte de la ciudad atraviesa días de inquietud tras una serie de robos ocurridos el pasado fin de semana en distintos barrios. De acuerdo con testimonios de residentes y registros de cámaras de seguridad, los episodios tendrían como protagonista al mismo individuo.

El primer hecho se produjo el viernes 20 de febrero en Kilómetro 5. Según relataron vecinos a El Cronista CR, el hombre ingresó al patio de una vivienda mientras la familia permanecía en el interior. Las imágenes muestran que merodeó el lugar durante aproximadamente un minuto y, al advertir movimientos dentro de la casa, se retiró sin concretar el robo.

Ese mismo día, sin embargo, habría logrado sustraer elementos de una vivienda en el barrio Rodríguez Peña Este. Registros fílmicos y el testimonio de los damnificados indican que el sospechoso ingresó al domicilio y se retiró con diversos objetos.

La situación volvió a repetirse el sábado 21 de febrero, cerca de las 23 horas, en el barrio Próspero Palazzo. Allí, el hombre accedió a una casa y se llevó pertenencias de valor. Tras el hecho, se alejó caminando por la zona, según captaron las cámaras.

De acuerdo con lo señalado por vecinos, en todos los casos el sospechoso actuó solo, desplazándose a pie y vistiendo la misma ropa. Este patrón refuerza la hipótesis de que se trataría de una única persona involucrada en los distintos episodios.

Las grabaciones ya fueron entregadas a la Policía, mientras los residentes aseguran haber reforzado medidas de seguridad y reclaman mayor presencia preventiva. La investigación continúa para identificar y localizar al presunto autor.