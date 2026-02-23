Afirman que Juliana Awada estaría viviendo un romance secreto con el rey Felipe

En Intrusos, Rodrigo Lussich reveló que la exmujer de Mauricio Macri estaría vinculada sentimentalmente con el hijo de Juan Carlos.

En Intrusos (América TV), Rodrigo Lussich sorprendió con una revelación que calificó como un romance bomba e internacional: aseguró que Juliana Awada, exmujer de Mauricio Macri, estaría vinculada sentimentalmente con el rey Felipe de España.

El conductor explicó: "¿Qué dice el círculo rojo en la Argentina? Empresarios, banqueros, dueños de medios, lobistas, operadores, que hay por todos lados, la rosca dice que Juliana Awada está muy cerca de un español, y ese español está casado".

Lussich agregó detalles sobre la situación del monarca: "El español estaría separado de su mujer desde 2012, pero las circunstancias institucionales los han obligado a continuar, como es tradición en su mundo. Ahora, con los tiempos que han cambiado y corren y teniendo en cuenta que ella, la esposa de él, viene de otro mundo, no es sangre azul, puede volver al llano".

El periodista fue más allá y señaló: "Estamos hablando del rey Felipe y Juliana Awada, estamos hablando de rumores que circulan en lo más alto de la política, la economía, el mundo de los negocios internacionales y en el mundo diplomático acerca de una crisis".

Según Lussich, la separación entre Felipe y Letizia estaría encaminada: "Ya estarían absolutamente separados Letizia y el rey Felipe a instancias de blanquear el divorcio con la mayoría de edad de la heredera al trono, la princesa Leonor".

Más adelante, la panelista Natalie Weber preguntó cómo se habría dado el vínculo entre Awada y el monarca. "En distintas visitas protocolares cuando Macri era presidente", contaron en el programa.