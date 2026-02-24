Agrupaciones justicialistas entregaron kits escolares

El equipo de trabajo del concejal Carlos Aparicio entregó el lunes kits escolares para niños y niñas que pertenecen familias de bajos recursos de Caleta Olivia

La entrega fue producto de una campaña solidaria que contó con el acompañamiento de las agrupaciones justicialistas Bases, Generación Patriótica y Acción Ciudadana

“Sabemos el esfuerzo que significa empezar las clases y por eso decidimos estar presentes y acompañar”, expresó el concejal Carlos Aparicio, indicando que durante la campaña que extendió por varias semanas se lograron conformar más de 60 kits escolares.

La demanda fue importante y dejó en evidencia la necesidad de muchas familias de contar con apoyo para afrontar los gastos que implica el inicio de clases.

Los kits entregados incluyeron elementos básicos como útiles, mochilas y guardapolvos para que las y los estudiantes puedan comenzar el año con lo necesario.

“La respuesta de la comunidad fue muy importante. Muchísima gente se acercó a colaborar y eso nos permitió acompañar a muchas familias que realmente lo necesitaban”, destacó el edil, valorando también el compromiso de quienes participaron tanto en las jornadas de recolección como en la organización de la entrega.

CORTE DE CABELLO

Como parte de las acciones vinculadas al inicio de clases, se hizo saber que mañana miércoles y el viernes, de 15:00 a 17:30, se realizarán cortes de cabello de manera gratuida para para niños, niñas y jóvenes en el local de la agrupación, (Avenida Eva Perón 1186).

“Vamos a seguir trabajando cerca de las familias de Caleta Olivia. En este contexto creemos que es importante estar y acompañar”, manifestó Aparicio

Fuente: Prensa concejal Aparicio