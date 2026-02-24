Se entregó el autor del homicidio en el barrio 2 de Abril

Luis Pintos, de 23 años, se presentó a las 9:30 de este martes acompañado por un abogado defensor particular en la delegación Zona Norte del Ministerio de Seguridad.

Luis Pintos está señalado de ser quien acribilló a balazos a Ulices Misael Olima durante un enfrentamiento armado que se produjo en la madrugada de este lunes 23 de febrero en una de las calles de circunvalación del barrio 2 de Abril de Caleta Olivia, populoso sector urbano conformado por edificios de departamentos monoblocks.

Pintos es, por ahora, el único implicado en el homicidio que conmocionó a la población, aunque la policía prosigue realizando investigaciones y buscando registros de cámaras de video particulares para verificar la posible existencia de más implicados en el caso.

Olima, de 21 años (foto de su red social), se desplazaba en una motocicleta de mediana cilindrada e iba acompañado por otro joven que resultó ileso, cuando recibió cinco balazos. Junto a su cuerpo inerte se halló una pistola 9 milímetros que fue sometida a un peritaje para establecer cuántas veces pudo haberla accionado, teniendo en cuenta que algunos vecinos aseguraron haber escuchado al menos ocho estampidos al momento del incidente, alrededor de las 7 de la mañana del lunes.

Sus restos comenzaron a ser velados alrededor de las 23 de este lunes en una cochería de la avenida Tierra del Fuego y la inhumación en el cementerio local está prevista para las 17 de este martes.

TRASLADADO A PICO TRUNCADO

Luego de realizarse los procedimientos judiciales de rigor, Pintos fue retirado de la sede del Ministerio de Seguridad fuertemente custodiado por efectivos de la División Fuerzas Especiales, alrededor de las 12. Lo trasladaron en una camioneta de esa misma dependencia hasta la Alcaidía de Pico Truncado, según lo confirmó el comisario mayor José Britos, jefe de la Dirección Zona Norte de la Policía de Santa Cruz, quien estuvo acompañado por el titular de la cartera de seguridad, Pedro Pródromos.

El jefe policial también hizo saber que se le practicó un barrido electrónico en sus manos para determinar la existencia de restos de deflagración de pólvora, pero por ahora no se conocen los resultados de ese procedimiento.

Vale también señalar que, tanto el homicida como la víctima, residían en el barrio 2 de Abril y no están claros los motivos del enfrentamiento.

Por otra parte se supo que en la jornada del lunes se allanaron cuatro departamentos en ese mismo sector urbano, en uno de los cuales se halló un arma de fuego que sería la que se utilizó en el homicidio, la cual estaba oculta en un altillo.

También se incautaron otros elementos de dudosa procedencia y hubo un quinto allanamiento en el barrio Jardín, donde se secuestraron varias motocicletas, algunas de ellas desarmadas, según revelaron las fuentes policiales.