Centro Integral de la Mujer abre inscripciones para 40 talleres

Entre el 2 y el 4 de marzo se recibirán inscripciones para los talleres del Centro Integral de la Mujer y la Familia.

El proceso de reserva de cupo se realizará de manera presencial de 9:00 a 20:00 en la sede municipal ubicada en Eva Perón 627 y se recomienda asistir a hora temprana para elegir el taller de preferencia.

Este año, la propuesta formativa contará con más de 40 talleres, abarcando diversas áreas como corte y confección, corte de cabello para caballeros y niños, mosaiquismo, pintura en tela, costura, pastelería, panadería, cocina, decoración de tortas, pintura sobre madera, diseño de indumentaria deportiva, taller de arte para personas con hipoacusia o sordas, entre otros. Se trata de una amplia oferta pensada para brindar herramientas concretas que fortalezcan la autonomía, la inclusión y la participación comunitaria.

La supervisora del Centro Integra, Ximena Prior, explicó que las propuestas son variadas, adaptadas a la disponibilidad de las y los docentes: “Contamos con más de 15 talleristas y cada uno de ellos arma entre una y cinco propuestas que están relacionadas con su especialidad y en base a eso se van preparando los espacios”.

Además de la sede central, los talleres se dictarán en distintos puntos de la ciudad, garantizando mayor accesibilidad territorial. Las actividades se desarrollarán también en los barrios Mutual, Parque, 2 de Abril, Rotary y Centenario, acercando oportunidades de formación a más vecinas y vecinos.

Cabe destacar que el ciclo lectivo 2026 comenzará el 9 de marzo, por lo que la instancia de inscripción permitirá organizar con anticipación la participación en cada uno de los espacios. “Recomendamos que vengan temprano porque es mucha la demanda y los cupos por cada taller no superan las 10 personas”, indicó Prior.

De esta manera, el municipio continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas al acompañamiento, la capacitación y el crecimiento personal, generando espacios de encuentro que promuevan la igualdad de oportunidades en toda la comunidad de Caleta Olivia.

Fuente: Prensa Municipal