Vuelco en el camino Roque González: dos hombres hospitalizados

El accidente ocurrió el lunes por la noche, en medio de la lluvia, a la altura de una maderera. El vehículo terminó sobre la banquina y sus ocupantes fueron trasladados al Hospital Regional.

Un automóvil volcó este lunes alrededor de las 23:15 en el camino Roque González, en inmediaciones de una reconocida maderera de la ciudad. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Seccional Sexta, que acudieron tras el aviso de un siniestro con personas lesionadas.

El vehículo involucrado, un Fiat Mobi que circulaba en sentido sur–norte, perdió el control en un tramo afectado por las precipitaciones. De acuerdo con la versión brindada por el conductor, la calzada húmeda redujo la adherencia y provocó que el rodado se desviara hasta salir de la vía y volcar completamente sobre la banquina.

En el habitáculo viajaban dos hombres mayores de edad. Ambos fueron asistidos en primera instancia por personal sanitario que arribó en ambulancia y, posteriormente, derivados de manera preventiva al Hospital Regional debido a traumatismos en la zona dorsal y craneal. Las lesiones fueron catalogadas, en principio, como leves.

En el lugar trabajó personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes, mientras que Defensa Civil colaboró en la regulación del tránsito y en las tareas de prevención. Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el automóvil fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial a fin de continuar con las actuaciones de rigor.