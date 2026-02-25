ADOSAC suspendió paros locales pero adhiere al conflicto nacional

El principal gremio docente de Santa Cruz, ADOSAC, resolvió suspender medidas de fuerza locales, aunque confirmó su adhesión a los paros nacionales del 27 de febrero y el lunes 2 de marzo.

La decisión fue tomada durante el Congreso Extraordinario del gremio, donde también se definieron las principales reivindicaciones que la organización llevará a la mesa de negociación paritaria con las autoridades educativas provinciales.

La decisión se da luego de que el Consejo Provincial de Educación informara la reprogramación de los actos públicos de ofrecimiento de cargos y horas cátedra, que estaban previstos para el 23 y 24 de febrero, y confirmara que el inicio del ciclo lectivo 2026 será el viernes 27.

El sindicato exige al Consejo Provincial de Educación el pase a cuarto intermedio de los actos públicos de ofrecimiento de cargos y horas cátedra, así como la garantía del pago del salario íntegro del mes de marzo para todo el personal docente de la provincia de Santa Cruz.

Asimismo, reclama la derogación de la Resolución 312/26, el Acuerdo 716/25 y las últimas plantas funcionales aprobadas, solicitando el sostenimiento de todos los puestos de trabajo para el ciclo lectivo 2026, tomando como referencia la estructura educativa del año 2024.

Entre las prioridades planteadas por el gremio se encuentra el resguardo laboral para docentes con enfermedades crónicas, trabajadores en tareas pasivas o próximos a jubilarse, además de la creación de nuevos cargos como preceptoras únicas en jardines, parejas pedagógicas y equipos interdisciplinarios.

También impulsa una modificación de la legislación vigente para reducir la matrícula por aula y mejorar las condiciones de enseñanza.

En el plano salarial, ADOSAC reclama una recomposición de los ingresos docentes que incluya la aplicación de la cláusula gatillo en la paritaria de marzo, junto con la devolución de los descuentos considerados ilegales por la organización sindical.

Finalmente, el gremio se declaró en estado de alerta y movilización, y reiteró que la solución al conflicto educativo y salarial depende de las respuestas del gobierno provincial.

Fuente: La Opinión Austral