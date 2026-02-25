El comerciante baleado se halla en terapia intensiva

Permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado tras recibir un disparo en la nuca. Todavía no se imputó a nadie por el hecho en Cerro Solo.

El comerciante atacado el martes por la tarde en su almacén del barrio Cerro Solo continúa internado en estado muy crítico. Según confirmaron fuentes policiales, permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado, bajo estricta vigilancia médica debido a la gravedad de la herida sufrida en la zona de la nuca.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:50, cuando la víctima se encontraba sola en el local ubicado en la calle Mariano Rodríguez.

Tras el alerta a las autoridades, personal policial intervino de inmediato y coordinó su traslado urgente al hospital, donde fue ingresado en condición delicada y sometido a las primeras intervenciones de estabilización.

Desde la fuerza indicaron que se trató de un único disparo. En la escena no se hallaron vainas servidas, lo que refuerza la hipótesis de que el arma utilizada podría haber sido un revólver. Peritos de Criminalística trabajaron en el lugar levantando rastros y otros elementos de interés para la causa. Durante la madrugada se concretó un allanamiento en un sector cercano, procedimiento en el que se secuestró un arma de fuego y diversos objetos que ahora son sometidos a peritajes para determinar si guardan vinculación con el ataque. Sin embargo, hasta el momento no hay detenidos ni personas formalmente imputadas.

Los investigadores mantienen abiertas todas las líneas de análisis. Si bien se evalúa la posibilidad de un intento de robo, tampoco se descarta que el hecho pueda estar relacionado con una amenaza previa u otro conflicto de índole penal.

Algunas versiones extraoficiales mencionaron que los agresores habrían intentado realizar una operación vinculada al cambio de dinero en efectivo por transferencias virtuales, aunque esa hipótesis aún no fue confirmada.

La Brigada de Investigaciones continúa con el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para reconstruir la secuencia del ataque y establecer responsabilidades. Mientras la causa avanza en etapa preliminar, el foco inmediato está puesto en la evolución médica del comerciante, cuya condición sigue siendo extremadamente delicada.