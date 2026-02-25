Balearon a un comerciante en el barrio Cerro Solo

El hombre se negó a un “intercambio” de dinero en efectivo por una transferencia que los agresores le habían propuesto.

Un grave episodio de violencia se registró este martes por la tarde en el barrio Cerro Solo, donde el propietario de un comercio resultó herido de bala tras resistirse a una maniobra sospechosa. El hecho ocurrió en un comercio del barrio Cerro Solo, ubicado sobre la calle Mariano Rodríguez al 1700.

Según pudo establecer Crónica, la secuencia se inició cuando dos jóvenes se presentaron en el local y entablaron diálogo con el propietario, un hombre de 40 años que se encontraba junto a su pareja. Durante la charla, los individuos le propusieron realizar una transferencia a través de la aplicación Mercado Pago a cambio de una suma de dinero en efectivo.

Ante la negativa del comerciante de acceder a dicho intercambio, los sospechosos se retiraron de la escena. No obstante, aproximadamente una hora después los mismos sujetos regresaron al comercio y, sin mediar palabra, uno de ellos efectuó al menos un disparo contra el hombre para luego darse a la fuga a pie junto a su acompañante.

Tras el ataque, se solicitó de forma urgente la asistencia médica y la intervención de la Policía. Personal de la Seccional Quinta trabajó en el sector para relevar cámaras de seguridad y recabar testimonios que permitieran identificar a los autores del disparo.

Ahora, el comerciante se encuentra con pronóstico reservado, mientras el personal de la Brigada de Investigaciones trata de establecer la identidad de los agresores.