Torres en Comodoro: "el astillero generará más trabajo"

El proyecto impulsará la competitividad para la radicación de nuevas inversiones, adaptándose a los parámetros demandados por la actual dinámica de la industria naval.

El gobernador Ignacio Torres recorrió este martes los avances de la obra del Astillero de Comodoro Rivadavia y destacó el impacto que tendrá en la competitividad y generación de empleo regional.

El proyecto, impulsado luego de décadas de abandono y falta de inversión, inicia un proceso de recuperación que permitirá reinsertar al astillero en la dinámica productiva regional.

“Comodoro Rivadavia se está consolidando como un polo naval patagónico con capacidad de competir, atraer más inversiones y sostener la actividad durante todo el año”, aseguró el titular del Ejecutivo, agregando que el astillero “generará más trabajo y más competitividad sobre la base de ventajas logísticas y fiscales”.

Durante su visita a la ciudad, el mandatario también mantuvo un encuentro con vecinos de los barrios Médanos y Sismográfica, damnificados por el derrumbe del Cerro Hermitte, y confirmó que se encuentra en análisis una serie de líneas de crédito complementarias a las 54 viviendas recientemente anunciadas, que serán financiadas y ejecutadas por la actual gestión.

VENTAJAS LOGISTICAS Y FISCALES

En el marco de la agenda de desarrollo impulsada por su gestión, Torres destacó el proceso de recuperación integral del Astillero de Comodoro Rivadavia, que atraviesa su etapa más importante desde el inicio de la obra.

Luego de la adjudicación de la concesión en marzo de 2025, el astillero avanza en un proceso de reconversión estratégica con obras estructurales que permitirán ampliar su capacidad operativa y fortalecer la matriz productiva regional.

Al respecto, el mandatario sostuvo que la obra “ratifica, una vez más, la política de desarrollo que llevamos adelante desde el primer día de gobierno; en esta ocasión para mejorar integralmente un espacio fundamental para la diversificación de la matriz productiva regional”.

Una vez finalizados los trabajos, agregó el mandatario, “Comodoro Rivadavia se va a consolidar como un polo naval patagónico con capacidad de competir, atraer más inversiones y sostener la actividad durante todo el año”, concluyendo que el renovado astillero “generará más trabajo y más competitividad sobre la base de ventajas logísticas y fiscales”.