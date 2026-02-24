Veinte millones sin reclamar: buscan al ganador del Telebingo en Comodoro

El cartón premiado con el bingo de la cuarta ronda fue vendido en una agencia de avenida Polonia. El plazo para presentarse vence el 2 de marzo y hasta ahora nadie acreditó el premio.

Un premio de 20 millones de pesos correspondiente al sorteo 996 del Telebingo, realizado el 15 de febrero, continúa sin dueño en Comodoro Rivadavia. El cartón ganador fue comercializado en la Agencia 6027, ubicada sobre avenida Polonia, pero hasta el momento ninguna persona se ha presentado para reclamar el dinero.

Desde el punto de venta confirmaron que el ganador dispone de tiempo hasta el 2 de marzo para acreditar el premio. La responsable del local manifestó que mantienen la expectativa de que el apostador revise su cartón y se acerque en los próximos días.

En esta oportunidad, el pozo mayor en efectivo generó un marcado interés entre los apostadores, impulsado por la posibilidad de concretar proyectos personales o aliviar cargas financieras.

Mientras avanza la cuenta regresiva hacia el vencimiento del plazo, en el local persiste la incertidumbre. El premio está disponible, pero todavía falta que su titular lo reclame.