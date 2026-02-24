Se abre en Rada Tilly la preinscripción para apoyo escolar

Es una propuesta gratuita destinada a niños, niñas y adolescentes que residan en la ciudad o asistan a establecimientos educativos locales, tanto públicos como privados.

El espacio, coordinado por el Equipo Interdisciplinario de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, busca acompañar el recorrido educativo de estudiantes de nivel primario y secundario, brindando herramientas pedagógicas para reforzar contenidos del ciclo lectivo, mejorar la organización del estudio y fortalecer el aprendizaje en aquellas áreas que presenten mayores dificultades.

De acuerdo al cronograma previsto, las clases del nivel primario comenzarán el 2 de marzo, mientras que el nivel secundario iniciará el 9 de marzo. La propuesta contempla encuentros semanales en grupos de trabajo que favorezcan un seguimiento cercano y personalizado, promoviendo la participación activa y el acompañamiento sostenido a lo largo del año.

El objetivo central del Espacio de Apoyo Escolar es generar un ámbito de contención pedagógica donde los estudiantes puedan realizar tareas, evacuar dudas y consolidar conocimientos, especialmente en Lengua y Matemática, áreas clave para el desarrollo de competencias escolares. Además, se trabajará en estrategias de estudio, planificación del tiempo y hábitos que favorezcan la autonomía en el aprendizaje.

Entre las novedades de la edición 2026 se destaca la incorporación de más docentes en el área de Matemática, la suma de clases de Inglés y la ampliación del equipo con profesores de otras áreas curriculares. Estas incorporaciones permitirán diversificar las propuestas educativas y responder de manera más integral a las necesidades de cada estudiante.

El programa se articula también con profesionales del Área Social, lo que posibilita abordar de manera integral las trayectorias educativas y brindar acompañamiento a las familias cuando sea necesario.

Desde el municipio subrayaron que el trabajo interdisciplinario constituye un eje fundamental para garantizar igualdad de oportunidades y promover el sostenimiento escolar.

La preinscripción se realiza de manera online mediante formulario digital, que deberá completarse con los datos del niño, niña o adolescente y responder la totalidad de las preguntas obligatorias para que la solicitud sea válida.

Una vez enviada la información, las familias deberán aguardar la comunicación de la Coordinación para confirmar la vacante y los detalles de cursada.

Para consultas o información adicional, se encuentra disponible el contacto de WhatsApp 2976256827. Enlace para inscripciones: https://tinyurl.com/APOYOESCOLAR2026

Desde la Secretaría de Desarrollo Social y Salud destacaron que el Espacio de Apoyo Escolar forma parte de las políticas municipales orientadas a acompañar el inicio del ciclo lectivo, fortalecer las trayectorias educativas y ofrecer a la comunidad herramientas de apoyo que contribuyan al desarrollo integral de estudiantes y familias.