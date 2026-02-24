El astillero es un activo estratégico regional

El proyecto pretende transformar al astillero en un activo estratégico para el desarrollo industrial, logístico y naval de toda la Patagonia.

Las tareas realizadas forman parte de un plan de desarrollo que busca devolver capacidad operativa, garantizar estándares internacionales y generar nuevas oportunidades productivas y laborales para la región.

Se han recuperado las dos naves principales, con infraestructura lista para la nueva etapa, y se procedió al recambio integral de chapas, una intervención prioritaria para asegurar condiciones industriales adecuadas junto con la incorporación de equipamiento, maquinarias y servicios necesarios para la operación sostenida del astillero.

De manera paralela, continúa el movimiento de suelos en el sector donde se instalarán las nuevas vías de transferencia y gradas destinadas a la operación de buques con estándares modernos.

Allí se ejecutará la hinca de 456 pilotes, obra clave que permitirá el desplazamiento seguro y eficiente de los buques durante todo el ciclo operativo: ingreso, reparación, mantenimiento y botadura. Esta intervención renovará el sistema de apoyo y transferencia, ampliando la capacidad de trabajo y la posibilidad de recibir embarcaciones de mayor porte vinculadas a la pesca, la logística portuaria y los servicios marítimos.

imagen

NUEVAS OFICINAS Y MEJORES PRESTACIONES

En el sector del Syncrolift, pieza esencial para el halaje y botadura de buques, ya se completó parte del carenado de la estructura metálica, paso previo al recambio de la antigua cubierta de madera.

Dicho material será reemplazado por un componente importado de mayor durabilidad y mejores prestaciones técnicas, garantizando seguridad, mayor vida útil y eficiencia operativa bajo condiciones de alta exigencia marítima. Esta intervención elevará el estándar del astillero, incorporando tecnología acorde a las demandas actuales de la industria naval.

imagen

Asimismo, se llevará adelante la renovación integral de las barandillas perimetrales; la restauración completa de cuatro unidades de potencia más otras cuatro en proceso, incluyendo recambio de cableado, renovación de rodamientos, restauración de motores eléctricos y puesta en funcionamiento.

También se realizarán tratamientos y pintura de la estructura principal en sus 2.600 metros cuadrados; tratamiento superficial y pintura de bases de acero y capotas de unidades de potencia; mejoras estructurales en la plataforma mediante la incorporación de ménsulas laterales para soportar el nuevo enjaretado de fibra; renovación total de ménsulas periféricas; y el diseño y construcción de un nuevo tablero de potencia y puente de mando.

Por otra parte, registra un avance significativo el nuevo edificio de oficinas donde trabajará personal administrativo, técnico y operativo. Allí se desarrollan tareas de reparación de pisos y acondicionamiento de muros, lo que mejorará las condiciones laborales y consolidará un entorno institucional acorde al rol estratégico que cumplirá el astillero en los próximos años.

En el sector de Naves Industriales, en tanto, avanzan las reparaciones integrales de cubierta y costados, el armado del Taller de Calderería y del Taller de Mecánica; mientras que en el sector de Gradas y Transferencia se concretó la remoción completa del antiguo sistema y se lleva adelante la nivelación y preparación para la instalación de pilotes, elevando la capacidad de traslación a 1.600 toneladas.