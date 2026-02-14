La red sanitaria de Concejal Ávila tiene un 80% de ejecución

Cuando esté lista, beneficiará a más de 1400 familias de fracciones 14 y 15, Los Bretes y Cordón Forestal.

Este viernes, en el marco de la política de ordenamiento urbano e infraestructura que impulsa la gestión del intendente Othar Macharashvili, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, recorrió la obra del colector cloacal sobre calle Concejal Ávila, que registra actualmente un 80% de avance y que permitirá optimizar de manera significativa la calidad de vida de más de 1400 familias de los barrios Acceso Sur (Fracciones 14 y 15), Los Bretes y Cordón Forestal.

Respecto del grado de ejecución del proyecto, el funcionario sostuvo que “estamos muy contentos porque la obra está avanzando a muy buen ritmo y, si las condiciones climáticas lo permiten, estimamos que en poco más de un mes estará finalizada”.

Asimismo, remarcó la importancia de la intervención para los vecinos del sector, al sostener que “es una obra muy importante porque permitirá brindar una mejor calidad de vida a las familias de Los Bretes, Fracción 14 y Fracción 15. Se trata de una zona con napas altas y afloramientos, y esta obra va a resolver gran parte de esa problemática”, explicó.

UN SECTOR EN EXPANSION

Es una obra largamente reclamada por los vecinos, incorporada a un plan de saneamiento destinado a consolidar los servicios esenciales en uno de los sectores con mayor expansión demográfica de la ciudad. Los trabajos se realizan a partir de un convenio con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), bajo una modalidad de cooperación que permite optimizar los recursos y asegurar eficiencia técnica, ya que la ejecución y el control quedan a cargo del propio prestador del servicio.

La intervención contempla la construcción de la red cloacal sobre la calle Concejal Ávila, con la instalación de un colector cloacal. La traza tiene como función captar y transportar los efluentes provenientes de los sectores Fracción XIV y XV (Acceso Sur), además de recibir los caudales generados por redes proyectadas y ya ejecutadas en los barrios Los Bretes y Cordón Forestal.

La obra también incluye la instalación de bocas de registro y el empalme con la red cloacal existente en la intersección de Juan Corti y avenida Chile, un punto clave para cerrar el circuito de recolección y garantizar el funcionamiento pleno del sistema.

Asimismo, se ejecuta una estación de bombeo de líquidos cloacales que permitirá impulsar los efluentes hacia el colector sobre la calle Concejal Ávila. El monto total de la inversión supera los 1500 millones de pesos.