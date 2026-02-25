La Municipalidad de Caleta Olivia continúa consolidando su política de fortalecimiento productivo a través de instancias de formación destinadas al personal de la Chacra Municipal Punto Orgánico.

En ese marco, a principios de esta semana se realizó un taller intensivo sobre vitivinicultura a cargo del ingeniero Alejandro Brunetto, orientado al cuidado integral del viñedo.

La jornada permitió profundizar conocimientos vinculados a las características de las vides, técnicas de poda, condiciones climáticas e injertos, entre otros aspectos fundamentales para optimizar la producción. Esta capacitación redundará en beneficio del importante trabajo que el Municipio viene desarrollando en el espacio, donde recientemente se presentó de manera oficial el primer vino artesanal de producción propia, “Mar y Viento”.

La actividad se enmarca en el convenio firmado entre el intendente Pablo Carrizo y el Consejo Agrario Provincial, que contempla no sólo instancias de capacitación, sino también la instalación de un galpón donde se montará una sala de elaboración.

Este espacio permitirá continuar con la producción de vino en futuras vendimias y, además, estará disponible para vecinos y productores locales que desarrollen distintas iniciativas productivas.

Participó del taller la secretaria de Estrategia y Gestión Operativa, licenciada Andrea Bayón, quien destacó la importancia de este tipo de acciones para fortalecer las capacidades técnicas del personal municipal.

Asimismo, se ealizó la entrega de tres botellas del vino artesanal, blanco, rosado y tinto, al profesional a fin de que pueda realizar una devolución técnica sobre la producción.

Alejandro Brunetto arribó a Caleta Olivia procedente de Sarmiento, donde se desempeña como responsable técnico de la bodega Otronia.

Fue contratado por FEPA (Fundación Empresaria de la Patagonia), entidad que tiene a su cargo la ejecución de la obra de la sala de elaboración en el predio del Punto Orgánico, con fondos provenientes del Consejo Federal de Inversiones.

De esta manera, se concreta una de las primeras acciones previstas en el convenio, con el objetivo de continuar desarrollando talleres y propuestas formativas que permitan mejorar la prestación de servicios y potenciar el perfil productivo del Punto Orgánico en beneficio de toda la comunidad.

Fuente: Prensa Municipal