Inspeccionaron los altillos de los 56 edificios del barrio 2 de Abril

Un mega-operativo policial sin precedentes se realizó este miércoles en el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia con el principal objetivo de inspeccionar los altillos de los 56 edificios de departamentos monoblocks.

El mismo fue ordenado por la justicia ante la escalada de incidentes y graves hechos delictivos que se vienen registrando en ese populoso sector urbano de Caleta Olivia y tuvo su detonante en el homicidio del joven Ulices Olima, acribillado a balazos en la madrugada del lunes 23 de febrero.

Participaron más de 120 efectivos de las cinco comisarias, del Cuerpo de Prevención Barrial, División Narcocriminalidad, División de Investigaciones, Comando de Patrullas, Cuerpo de Infantería y División Fuerzas Especiales, entre otras dependencias.

La intensa tarea que comenzó a hora temprana fue supervisada personalmente por el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Pródromos y se extendió hasta avanzada la tarde.

Por los tres accesos al barrio ubicado en la zona sur del ejido urbano solo se permitió ingresar a vecinos que viven en ese lugar en tanto que las personas no residentes debían justificar su presencia, pero en todos los casos se requirió la presentación de documentación personal.

No se allanaron domicilios ya que las directivas apuntaron a buscar en los altillos elementos de dudosa procedencia que pudieran estar ocultos e incluso narcóticos.

Hasta el mediodía se había reportado el hallazgo de una notebook, recordándose que en la jornada del martes, en uno de los altillos, se encontró un arma de fuego de grueso calibre que iba a ser peritada para establecer si fue la utilizada en el crimen de Olima.

En ese marco, fuentes policiales comentaron a El Patagónico que a partir de hoy, y por tiempo indeterminado, habrá controles permanentes y que operativos similares se llevarán próximamente a cabo en otros barrios donde se registran serios conflictos.

Por otra parte señalaron que esta es una tarea que tiene que contar con el soporte de otros organismos de contralor ya que, a modo de ejemplo, en el barrio 2 de Abril se detectan construcciones ilegales como pequeños galpones donde suelen ocultarse motos y otros elementos malhabidos.

Además se detectó que un playón deportivo con césped sintético es regenteado por una familia e incluso se ocuparon espacios públicos abarrotados de automóviles convertidos en chatarra.

Correlativamente aludieron a la necesidad de que la justicia actúe con mayor firmeza toda vez que la policía captura a autores de delititos ya que es habitual que generalmente son liberados en cuestión de días o de horas y vuelven a reincidir.

SOSPECHOSO DEL HOMICIDIO SE DECLARO INOCENTE

Respecto a la muerte de Ulices Olima, hoy prestó declaración en uno de los juzgados de instrucción de Caleta Olivia el único sospechoso del caso, Luis Pintos, de 23 años, quien se entregara el martes en la Delegación Zona Norte del Ministerio de Seguridad.

En declaraciones formuladas al servicio informativo de CaletaVideoCable, el abogado particular, Marcelo Fernández, reveló que su defendido se declaró inocente y que mañana jueves presentará formalmente un pedido de excarcelación.

De acuerdo a los dichos del letrado, Pintos no estuvo en el sitio del violento suceso en la madrugada del lunes y el único testigo presencial ,que era el acompañante de Olima en la moto, se confundió de persona ya que solo habría precisado que el autor de los disparos actuó encapuchado.

Cuando se le preguntó porque Pintos se había entregado, respondió que fue porque rápidamente se viralizó su nombre y rostro a través de redes sociales.

Por otro lado indicó que el arma de fuego incautada no le pertenece a un cliente e incluso la misma fue hallada por la policía en el altillo de un edificio del barrio 2 de Abril donde no reside Pintos.