Conmemoran 248° aniversario del natalicio de San Martín

En la Plazoleta del Libertador de Caleta Olivia se llevó a cabo este miércoles el acto conmemorativo por el 248° aniversario del natalicio del General Don José de San Martín.

El homenaje al Padre de la Patria, en el que se destacó su compromiso con la Independencia, la libertad y los valores que forjaron nuestra Nación, fue organizado de manera conjunta por la Asociación Cultural Sanmartiniana y el municipio.

En la Plazoleta se erige un monumento con la figura del prócer y se contó la asistencia del integrantes de la Asociación Sanmartiniana presidida por Guillermo Ibáñez; referentes de la Asociación Belgraniana; fuerzas de seguridad; el presidente del Concejo Deliberante, Facundo Belarde; el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia; secretarios y miembros del gabinete municipal, además de otras autoridades y vecinos que se acercaron para rendir homenaje.

En ese marco, el licenciado Mazzaglia expresó que “estar presentes en estos actos es muy importante para todo el equipo de trabajo del Ejecutivo y acompañamos a todas las instituciones que llevan adelante estas acciones conmemorativas ya que acercan la historia de San Martín a las nuevas generaciones”.

Durante el acto el diácono Mario Sosa formuló una invocación religiosa y se depositó una ofrenda floral al pie del monumento, reafirmándose el compromiso de la comunidad con la memoria histórica y los valores que encarnó el General San Martín.

El discurso alusivo a la fecha conmemorativa estuvo a cargo de Guillermo Ibáñez, quien además hacer referencia a la gesta del Libertador y su legado, se expresó agradecido por los recursos humanos y técnicos dispuestos por el intendente Pablo Carrizo para poder realizar de la mejor manera este acto recordando el natalicio del prócer de la Patria.

“No en todos los lugares de la Argentina se recuerda esta fecha tan significativa, por lo tanto hay que valorar que todavía en nuestra localidad se conmemora”, puntualizó.