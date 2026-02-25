Denuncian a chofer por arrancar mientras una mujer subía al colectivo

La víctima fue una mujer de 53 años cuando intentaba abordar la unidad 43 para ir a trabajar. Evalúan presentar un reclamo ante la empresa.

Una mujer de 53 años vivió un momento de tensión este martes por la mañana cuando, según denunció su familia, el conductor de un colectivo le cerró la puerta en el pie y puso en marcha la unidad mientras ella aún intentaba subir.

El episodio ocurrió alrededor de las 9 y habría involucrado a la línea 43. De acuerdo al testimonio brindado por Bianca El Cronista CR, su madre aguardaba para abordar detrás de otro pasajero cuando, al intentar dar el paso hacia el interior del vehículo, la puerta se cerró repentinamente sobre su pie.

“Cuando fue a subir, el colectivero le atrapó el pie con la puerta y arrancó”, relató la joven. Siempre según su versión, la mujer permaneció unos segundos forcejeando y pidiendo ayuda hasta que el conductor advirtió la situación y detuvo la marcha.

La denunciante aseguró que, tras frenar, el chofer no descendió ni consultó por el estado de salud de su madre. “No le pidió disculpas ni le preguntó si estaba bien”, sostuvo. Luego de abrir la puerta, el servicio continuó el recorrido con normalidad.

Otro de los aspectos que generó malestar en la familia fue la falta de reacción del resto de los pasajeros. “El colectivo estaba lleno y nadie dijo nada”, señaló Bianca, quien expresó su indignación por lo que describió como una actitud indiferente.

A pesar del susto, la mujer no sufrió lesiones de gravedad y pudo continuar su jornada laboral tras tomar otra unidad. “Por suerte entrena y está en buen estado físico, pero podría haber sido mucho peor, sobre todo para una persona mayor o alguien con problemas de movilidad”, advirtió su hija.

La familia analiza formalizar una queja ante la empresa prestataria del servicio. Según indicaron, el objetivo es que el hecho no quede sin consecuencias y que se refuercen las medidas de seguridad para evitar situaciones similares.