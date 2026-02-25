Una motociclista sufrió heridas graves en Km 3

El siniestro ocurrió en Buque La Plata y Aristizábal. La víctima fue trasladada al Hospital Alvear con una presunta fractura expuesta.

Un grave siniestro vial tuvo lugar este martes a las 18:55 en Km 3 cuando un automóvil y una motocicleta colisionaron en la esquina de las calles Buque La Plata y Aristizábal.

La alerta fue emitida por el Centro de Monitoreo, que informó a la Comisaría Distrito Mosconi sobre el impacto entre un Volkswagen Gol y un motovehículo. Al arribar al sitio, los efectivos constataron que la conductora de la moto presentaba lesiones de consideración, entre ellas una aparente fractura expuesta en la pierna izquierda.

Ante la gravedad del cuadro, se solicitó asistencia médica urgente y la mujer fue derivada en ambulancia al Hospital Alvear, donde quedó bajo atención profesional.

En el lugar se desplegó un operativo policial para resguardar la escena y facilitar las tareas periciales. Se aguardaba la intervención de Criminalística para avanzar en la reconstrucción de la mecánica del hecho.

Las actuaciones continúan en curso y no se descarta que en las próximas horas se brinden mayores precisiones sobre las circunstancias que rodearon el choque.