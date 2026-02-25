Choque en La Loma dejó a una joven hospitalizada

El siniestro ocurrió este martes a las 18:05 en Alsina y Dorrego. La conductora de un Renault Clio fue trasladada al Hospital Regional, fuera de peligro.

Un accidente de tránsito se registró este martes a las 18:05 en la esquina de Alsina y Dorrego, la misma esquina fatídica en la que este mes falleció un motociclista. En esta ocasión, el saldo fue una joven de 23 años con lesiones.

La intervención se inició tras un aviso del Centro de Monitoreo que alertó sobre una colisión con posibles heridos. Personal de la Comisaría Seccional Primera constató en el lugar que el impacto involucró a una Ford Ranger y un Renault Clio.

Según la reseña oficial, la camioneta circulaba por Dorrego cuando colisionó con su parte frontal al automóvil, que se desplazaba por Alsina. A raíz del choque, la conductora del rodado menor golpeó su cabeza contra el vidrio.

Minutos después arribó una ambulancia del servicio de emergencias 107. El equipo médico realizó las primeras evaluaciones y dispuso el traslado preventivo de la joven al Hospital Regional. Se informó que, si bien presentaba lesiones, no corría riesgo de vida.

En tanto, inspectores de Tránsito Municipal practicaron el test de alcoholemia al conductor de la camioneta, que arrojó resultado negativo (0,00 g/l). No se labraron infracciones. Ambos vehículos quedaron secuestrados de forma preventiva a la espera de la intervención de Criminalística.