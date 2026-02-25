Cerro Hermitte: Othar firmó el inicio de los estudios técnicos

El intendente Othar Macharashvili oficializó el acuerdo con IATASA y SRK para avanzar en un diagnóstico integral del talud. Los trabajos, que se extenderán por 90 días, buscarán definir las intervenciones necesarias con respaldo científico y jurídico.

El Municipio de Comodoro Rivadavia dio un paso formal en el proceso de evaluación del Cerro Hermitte al firmar el contrato de consultoría con la empresa IATASA, que trabajará junto a SRK en la realización de estudios técnicos específicos sobre el movimiento registrado en el sector. La medida apunta a consolidar un diagnóstico integral que permita adoptar decisiones con sustento profesional y previsibilidad para los vecinos afectados.

El anuncio fue encabezado por el intendente Othar Macharashvili en conferencia de prensa, a 35 días de iniciada la emergencia que obligó a evacuar a numerosas familias. Durante ese período, según se informó, las prioridades estuvieron centradas en la protección de las personas y en la recopilación de información preliminar para comprender la magnitud del fenómeno.

El jefe comunal remarcó que la firma del contrato no sólo habilita el desarrollo técnico de los estudios, sino que también brinda el marco administrativo necesario para asignar recursos públicos y proyectar futuras intervenciones. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es actuar con rigor y evitar decisiones apresuradas.

En la presentación estuvieron presentes el secretario de Infraestructura, Fernando Ostoich; el titular del Ente Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández; y el gerente técnico de IATASA, Raúl Pérez Sucunza.

Desde el área de Infraestructura se explicó que la nueva etapa implica profundizar el análisis geotécnico del talud que generó el desplazamiento, con una metodología especializada y sin improvisaciones. El estudio será desarrollado de manera articulada entre las firmas contratadas, equipos técnicos municipales y profesionales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, cuyo trabajo inicial permitió contar con datos claves para las primeras decisiones, incluido el plan de evacuación.

Rubén Zárate destacó que la Universidad comenzó las tareas el 15 de enero a pedido del Ejecutivo municipal, conformando un equipo interdisciplinario de geólogos, geotécnicos e ingenieros. Ese relevamiento preliminar servirá como base para la nueva fase, que buscará ampliar y profundizar los análisis. Además, adelantó que se fortalecerán los laboratorios vinculados a estas áreas estratégicas, con una mirada preventiva sobre otras zonas de la ciudad que pudieran presentar vulnerabilidades, en línea con antecedentes como el abordaje realizado en el Cerro Chenque tras las inundaciones de 2017.

Por su parte, Raúl Pérez Sucunza, en representación de IATASA, indicó que la empresa cuenta con más de seis décadas de trayectoria en obras de ingeniería en el país y que el desafío actual combina urgencia con rigurosidad técnica. El plan de trabajo contempla no sólo el estudio geotécnico del talud, sino también evaluaciones hidrológicas e hidráulicas del área, variables consideradas determinantes para comprender de manera integral el proceso que originó el movimiento del terreno.

El plazo estimado para esta etapa es de 90 días. Según se anticipó, se brindarán informes periódicos sobre los avances, mientras se consolidan conclusiones con base científica que permitan definir las intervenciones necesarias en el Cerro Hermitte.