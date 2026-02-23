El intendente encabezó el acto por el 125 aniversario

En el marco de los 125 años de Comodoro Rivadavia, el intendente Othar Macharashvili se refirió a la situación que atraviesan los vecinos afectados por el deslizamiento del Cerro Hermitte. El jefe comunal defendió el plan de acción y aseguró que se trabaja en una solución habitacional junto a Provincia y el Concejo.

Ante la presencia de vecinos de los barrios Médanos y Los Tilos, quienes durante el acto le exigieron “respuestas inmediatas”, el jefe comunal reconoció el impacto de la catástrofe y aseguró que el Municipio avanza con un plan de acción técnico que definirá los pasos a seguir en cada sector comprometido. “Esta semana se van a tener los resultados de las empresas que continuarán con el proceso y se van a establecer las acciones en cada uno de los sectores. Hay que ajustarse a las normas técnicas”, afirmó.

Tras admitir que “los tiempos de la gente no son los tiempos técnicos”, sostuvo que el Estado debe actuar con responsabilidad y evitar improvisaciones. “Podemos tener ideas o sugerencias, pero no podemos tomar atajos. Hay responsables que deben definir las acciones y los plazos”, indicó.

Macharashvili también señaló que se trabaja en la restitución de servicios en las zonas afectadas y reconoció el dolor y la angustia de las familias damnificadas. “Entiendo a la gente que se manifiesta, la conozco y me da impotencia no poder abrazarlos y decirles que esperen, que vienen soluciones”, expresó.

En relación a las soluciones habitacionales, adelantó que las viviendas previstas para 2026 podrían adelantarse y ejecutarse en un plazo menor al estipulado originalmente. Además, confirmó que se conformará una mesa de trabajo entre Provincia, Municipio y concejales para definir la adjudicación y avanzar en una solución integral.

“Sobre zonas de riesgo construimos una ciudad y esto nos tiene que dejar una reflexión. Vamos a trabajar más allá de las banderas partidarias. Comodoro nos requiere pensando en el futuro”, sostuvo el intendente, en alusión a Comodoro Rivadavia.

Finalmente, apeló a una metáfora para describir el momento que atraviesa la ciudad. “Un joven me dijo una frase que tomo como propia: el viento siempre nos pegaba de frente, pero yo seguía y me pude desarrollar contra el viento. Nosotros estamos acostumbrados a caminar contra el viento y a salir a buscar los recursos y las condiciones”.