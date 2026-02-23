El Patagonico
El intendente encabezó el acto por el 125 aniversario

Othar Macharashvili no omitió referirse al tema del Cerro Hermitte, pidiendo “respetar los tiempos técnicos”.

En el marco de los 125 años de Comodoro Rivadavia, el intendente Othar Macharashvili se refirió a la situación que atraviesan los vecinos afectados por el deslizamiento del Cerro Hermitte. El jefe comunal defendió el plan de acción y aseguró que se trabaja en una solución habitacional junto a Provincia y el Concejo.

Ante la presencia de vecinos de los barrios Médanos y Los Tilos, quienes durante el acto le exigieron “respuestas inmediatas”, el jefe comunal reconoció el impacto de la catástrofe y aseguró que el Municipio avanza con un plan de acción técnico que definirá los pasos a seguir en cada sector comprometido. “Esta semana se van a tener los resultados de las empresas que continuarán con el proceso y se van a establecer las acciones en cada uno de los sectores. Hay que ajustarse a las normas técnicas”, afirmó.

Tras admitir que “los tiempos de la gente no son los tiempos técnicos”, sostuvo que el Estado debe actuar con responsabilidad y evitar improvisaciones. “Podemos tener ideas o sugerencias, pero no podemos tomar atajos. Hay responsables que deben definir las acciones y los plazos”, indicó.

Macharashvili también señaló que se trabaja en la restitución de servicios en las zonas afectadas y reconoció el dolor y la angustia de las familias damnificadas. “Entiendo a la gente que se manifiesta, la conozco y me da impotencia no poder abrazarlos y decirles que esperen, que vienen soluciones”, expresó.

En relación a las soluciones habitacionales, adelantó que las viviendas previstas para 2026 podrían adelantarse y ejecutarse en un plazo menor al estipulado originalmente. Además, confirmó que se conformará una mesa de trabajo entre Provincia, Municipio y concejales para definir la adjudicación y avanzar en una solución integral.

“Sobre zonas de riesgo construimos una ciudad y esto nos tiene que dejar una reflexión. Vamos a trabajar más allá de las banderas partidarias. Comodoro nos requiere pensando en el futuro”, sostuvo el intendente, en alusión a Comodoro Rivadavia.

Finalmente, apeló a una metáfora para describir el momento que atraviesa la ciudad. “Un joven me dijo una frase que tomo como propia: el viento siempre nos pegaba de frente, pero yo seguía y me pude desarrollar contra el viento. Nosotros estamos acostumbrados a caminar contra el viento y a salir a buscar los recursos y las condiciones”.

