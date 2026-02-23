"Comodoro Fantástico": 20 miradas que reinventan la ciudad

La muestra, inaugurada el viernes 20 de febrero en el Centro de Información Pública, reúne obras de 20 artistas locales que reimaginan espacios urbanos en clave fantástica.

“Comodoro Fantástico” no parte de una postal. Parte de una pregunta: ¿cómo volver a mirar el lugar que habitamos todos los días? La muestra, inaugurada el viernes 20 de febrero, exhibe obras de 20 artistas locales que toman espacios reconocibles de la ciudad y los reconstruyen desde la imaginación.

El proyecto fue impulsado por el ilustrador y docente Agustín Huberty, quien planteó desde el inicio una búsqueda colectiva. “Mi objetivo era que se visibilice la cantidad de ilustradores que hay en la ciudad, contribuir y fomentar el turismo y sobre todo resignificar los espacios naturales de la ciudad”, explicó a El Patagónico.

En el marco de las actividades por el 125° Aniversario de Comodoro Rivadavia, Huberty quiso correrse de la representación tradicional. Reconoce la herencia de quienes lo precedieron —“todos los artistas que estuvieron acá y que son referentes de las representaciones gráficas de la ciudad”— pero marca una diferencia: “Con el sello de la ilustración, que es diferente a la parte pictórica formal, porque la ilustración ya puede narrar algo, tiene otro lenguaje”.

Ese “otro lenguaje” fue el punto de partida conceptual. La consigna no fue solo representar, sino transformar. “Queríamos hacer otro aporte que no sea solo la representación de los espacios, sino que tuviera un toque más de fantasía”. Así, cada artista eligió un sitio —el Cerro Chenque, la costa, un barrio de zona norte o sur— y lo recreó “de forma fantástica”.

La selección fue completamente libre. “Las imágenes eran a libre albedrío de cada artista, yo no intervine en eso”. La única exigencia fue la claridad del referente: “Que la foto se viera clara, que fuera reconocible indistintamente si uno transita ese espacio o no”. La intención también es abrir mapas personales: “Por ahí tener un punto de referencia que uno no conocía y animarse a ir”.

Pero la muestra no se agota en lo estético. Hay una dimensión afectiva y política en el gesto de reimaginar. “Resignificar el espacio y quererlo, apropiarlo para uno y no renegar del espacio donde uno vive”, definió Huberty. Y amplió: “Empezar a reimaginar los espacios, porque a veces uno pasa muchas veces en el colectivo por el mismo lugar y está bueno verlo de otra manera, jugar un poco con el imaginario”.

Esa lógica de diversidad atraviesa también las técnicas. Por eso conviven obra digital, tinta china, collage y técnica mixta. No hubo restricciones formales: “La idea era que la muestra fuera 100% la identidad de cada ilustrador y que el nexo entre eso fuera la temática”.

“Comodoro Fantástico” propone, en definitiva, una ciudad expandida: la real y la posible. Una ciudad que no se limita a su geografía física, sino que se construye también en el imaginario.

Exponen sus obras Alberto Navarro, Sebastián Gutiérrez, Santiago Kamerbeek, Eliana Mamaní, Jessica Gutiérrez, Iván Quinteros, Micaela Cajal, Mar Urzúa Montelpare, Lourdes Agüero, Triana Costes Rosado, Araceli Peña, Fernanda Quinzio, Ariadna Reinoso, Liliana Ostrovsky, Maximiliano Baigorria, Gio D’Lucas, Nuria Bolzán, Franco Turra, Tomás Vellido y Agustín Huberty.

La muestra podrá visitarse hasta el 21 de marzo en el Centro de Información Pública “Francisco Purrúa”. Hay un mes para recorrerla con tiempo. O, como sugiere su impulsor, para “animarse a conocer de otra manera a Comodoro”.