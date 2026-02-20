Cultura formará la Orquesta Municipal de Tango

En el marco de las políticas de profesionalización artística que impulsa el Municipio, a través de la Secretaría de Cultura se anunció que la jornada de selección y trabajo se llevará a cabo el sábado 7 de marzo en las instalaciones del Centro Cultural Km 8 (CCK8), iniciando con las audiciones técnicas.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó la importancia de sostener estos espacios de excelencia al indicar que “nuestra Orquesta de Tango es un orgullo para Comodoro”, al tiempo que subrayó que la convocatoria “significa seguir apostando al talento local y brindarles a nuestros músicos un marco institucional de formación y jerarquía. Queremos que los artistas sientan que el Municipio es un lugar donde pueden profesionalizarse y crecer”.

Asimismo, la funcionaria puso en valor la descentralización de los elencos municipales. “Llevar esta audición al CCK8 tiene que ver con nuestra mirada de una cultura que late en cada barrio. Buscamos músicos de cuerda, bandoneón, guitarra y vientos, que quieran comprometerse con este proyecto que pone en valor nuestra música ciudadana”, detalló.

La búsqueda está orientada a ejecutantes de Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo, Bandoneón, Guitarra y Vientos de madera. Los interesados deberán presentarse con sus respectivos instrumentos y acreditar formación previa en los mismos en las instalaciones del CCK8 (KM.8), el sábado 7 de marzo de 16 a 17 horas.