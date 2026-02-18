San Valentín a beneficio: arte en vivo para fortalecer Patio Ilustrado

Sarao Canciones Ilustradas ofrecerá una edición especial de San Valentín el sábado 21 de febrero en Patio Ilustrado. La recaudación estará destinada al crecimiento del espacio cultural.

No será un recital tradicional ni una simple muestra visual. La propuesta que llegará el sábado 21 de febrero a las 21 al Patio Ilustrado se apoya en la interacción entre lenguajes: canciones que se transforman en imágenes y dibujos que dialogan con la música en tiempo real.

El encuentro, de carácter solidario y con cupos reducidos, busca reunir fondos para fortalecer el proyecto cultural y avanzar en su consolidación como espacio propio.

La experiencia está a cargo de Sarao Canciones Ilustradas, una formación que articula distintas disciplinas escénicas. La estructura musical encuentra en César Fabián Fredini un sostén vinculado al folklore y al tango, con antecedentes en dirección coral y en propuestas líricas como Amistad Sur y Malagma. La identidad visual se construye en escena a partir del trabajo de Liliana Ostrovsky, ilustradora y caricaturista comodorense que, tras más de veinte años en Brasil participando de proyectos culturales y solidarios, regresó a la ciudad y fue pieza clave en la gestación del colectivo. Su trazo no ilustra la música: la interpreta.

imagen

Desde este 2026 se incorpora como nueva integrante la pianista y cantante Camila Vaccaro. Su trayectoria comenzó a los quince años, cuando accedió al piano que marcaría el inicio de su camino artístico. Desde entonces participó en diversos espacios culturales y en 2019 formó parte del Festival de la Doma y el Folklore de Sarmiento. Desde 2020 continúa su formación como cantante y pianista, consolidando su identidad musical. Se desempeñó como pianista de auditorio y realizó presentaciones en el Ateneo Grand Splendid de Buenos Aires, uno de los espacios culturales más emblemáticos del país. Actualmente amplía su expresión artística dentro del grupo, aportando su sensibilidad musical a la propuesta.

El proyecto tuvo su presentación inicial en la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia y luego circuló por distintos espacios culturales de la región, entre ellos el Cine Teatro Astra, el Museo Nacional del Petróleo, Actitud Pandora, Ma’ Qué Teatro, Espacio Collage y centros culturales de Sarmiento y Rada Tilly.

Las reservas se realizan al 2974003706. La invitación está abierta a parejas, amistades o asistentes en solitario: la premisa es compartir una experiencia artística donde el encuentro también se traduce en apoyo concreto a la cultura local.