Repartidor cuestiona a los conductores que usan el celular

Leonardo Garro, trabajador de Pedidos Ya, advirtió sobre la imprudencia de conductores y la insuficiente cobertura de seguros.

Leonardo Garro, repartidor de la plataforma Pedidos Ya, expuso la delicada situación de seguridad vial que atraviesan a diario en Comodoro Rivadavia los motociclistas que trabajan en el reparto, marcada —según señaló— por la imprudencia de conductores, el uso del teléfono celular al volante y la impunidad en muchos siniestros viales.

En declaraciones que publica El Comodorense, el trabajador relató que sufrió reiterados incidentes y que también fue testigo de accidentes fatales. En ese contexto, cuestionó la falta de conciencia de quienes conducen vehículos de mayor porte. “La única excusa del conductor fue ‘no te vi’. Es lo que nos dicen siempre cada vez que uno choca”, expresó.

Garro recordó el caso del sábado 14 de febrero, en el que un joven de 22 años murió tras ser embestido en Dorrego y Alsina por una conductora que habría ignorado un cartel de “Ceda el Paso”. “Tenía mi misma edad”, acotó.

En su testimonio, remarcó que para un motociclista las consecuencias de un choque suelen ser totales, tanto en lo físico como en lo económico. “A mí un accidente me quitó una semana y media de trabajo. Tuve que alquilar una moto para poder seguir porque la mía no estaba en condiciones”, detalló.

Además, denunció que muchos trabajadores de delivery no cuentan con coberturas adecuadas. Según explicó, algunos seguros consideran a los motociclistas como de mayor riesgo y limitan la protección, lo que deja a los repartidores expuestos a afrontar los gastos derivados de los siniestros.

Finalmente, el repartidor hizo un llamado a priorizar la vida por sobre la distracción al volante y vinculó la seguridad vial con la estabilidad laboral y familiar. “Lo único que espero es poder trabajar tranquilo, entregar mi pedido y volver a casa sano y salvo. No tener que terminar en un hospital o, peor aún, en un cajón”, concluyó.