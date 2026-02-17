Se normaliza la circulación en la Ruta 3, entre Juan B. Justo y Ramos Mejía

El Municipio reabre este miércoles a las 00:00 horas la circulación vehicular sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en el tramo comprendido entre Juan B. Justo y Ramos Mejía, tras la finalización de los trabajos de reemplazo del conducto pluvial y pavimentación definitiva.

Las intervenciones de la avenida, que iniciaron el sábado 24 de enero por la noche y se desarrollaron bajo un esquema de trabajo continuo, permitieron completar en tiempo y forma el recambio de un caño pluvial antiguo que presentaba un avanzado estado de deterioro y que produjo un hundimiento y el socavamiento del sector. Las tareas incluyeron el retiro del conducto, la nivelación y compactación del suelo y la posterior repavimentación de la calzada.

Entre las obras complementarias que se ejecutaron, se encontaron la reconstrucción de la vereda y la consolidación de la descarga al mar, acciones fundamentales para garantizar la estabilidad del terreno y una circulación segura y fluida en este tramo del Paseo Costero y de la Ruta Nacional N°3.

Al respecto, el intendente Othar Macharashvili destacó la importancia de la obra y el compromiso de los equipos que intervinieron. “Realmente se hizo un muy buen trabajo que permite darle una mayor seguridad al tránsito que circula por la Ruta 3, un lugar por donde transita la carga pesada. Que lo hayamos podido hacer en el tiempo que lo hicimos, demuestra la dedicación con la que se trabajó. Valoro mucho el trabajo del personal que puso todo su esfuerzo”, señaló el intendente.

Asimismo, el jefe comunal remarcó que “era un caño que estaba colocado hace más de 60 años y que transportaba los fluidos de la parte alta. Hay que valorar el trabajo de los equipos técnicos que entendieron que era necesario cambiar el pluvial para poder darle una solución definitiva. También quiero agradecer a Vialidad Nacional por colaborar con el caño y a las empresas que trabajaron con mucho compromiso y dedicación para cumplir con los plazos previstos”.

“UNA INTERVENCION NECESARIA”

Así lo manifestó el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, quien valoró el cierre de la obra y el trabajo coordinado entre las distintas áreas municipales. “Cumplimos con cada una de las etapas planificadas: el retiro del pluvial deteriorado, el saneamiento del suelo, la compactación y la repavimentación final. Era una intervención necesaria para resolver un problema estructural y hoy podemos decir que el sector quedó en condiciones óptimas”, afirmó el funcionario.

Para concluir, el titular de la cartera de Infraestructura destacó que “la planificación y el trabajo continuo fueron claves para reducir los tiempos de obra y disminuir las molestias para quienes transitan diariamente por este sector. Estas acciones permiten restablecer la correcta nivelación del terreno y asegurar una circulación segura y duradera”.