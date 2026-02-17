Carnavales en la calle: "puro barrio, puro sentimiento"

Miles de familias disfrutaron de dos tardes de color y ritmo. El Carnaval puso en valor el trabajo anual de las murgas, consolidando una política cultural.

Luego de dos intensas jornadas de celebración y con el acompañamiento de la comunidad comodorense, este martes concluyó una de las fiestas populares más representativas de la ciudad, donde las murgas locales fueron protagonistas de una nueva edición de los Carnavales 2026, llenando de ritmo, color y danza cada espacio y reafirmando, a través de sus cánticos colectivos, la identidad y la cultura barrial.

imagen

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, aseguró que “estas jornadas son una verdadera expresión de la cultura popular en esencia”, al tiempo que resaltó el compromiso de todos los que conforman las murgas. “Se preparan durante todo el año para presentarnos arte. La verdad es que estos días de fiesta que vivimos en la ciudad son puro barrio y puro sentimiento”.

“Cada año nos emociona ver la cantidad de familias que vienen a compartir y sobre todo a los casi 2000 chicos que forman parte de las murgas que ponen toda su energía para mostrar sus colores, su música y sus atuendos en los carnavales”.

imagen

Relacionado a las dinámicas de las murgas, Peralta resaltó que “este año vamos a tener dos capacitaciones intensivas para los que integran las murgas. Van a venir capacitadores de primer nivel a enseñar todo lo que tiene que ver con la expresión musical y coreográfica”.