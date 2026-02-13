Se interrumpe el tránsito en la Ruta 3 para reasfaltar

Será desde este sábado, al miércoles 18, en el sector donde se reemplazó el pluvial deteriorado, entre Ramos Mejía y Juan B. Justo.

De esta forma, concluirá la obra de recambio del conducto pluvial que provocó un hundimiento en el suelo y el socavamiento del sector. Estas nuevas acciones son fundamentales para garantizar la seguridad estructural y la correcta transitabilidad en una zona de alto caudal de tránsito.

El corte comenzará este sábado a las 22:00 horas y las tareas de reasfaltado se extenderán hasta el miércoles 18 a las 06:00 de la mañana, momento en el que está prevista la reapertura del tramo intervenido.

Cabe recordar que la obra previa de recambio del pluvial incluye la reconstrucción de la vereda y la consolidación de la descarga al mar, acciones fundamentales para garantizar la seguridad estructural y la correcta transitabilidad del sector. Por ello, durante el desarrollo de los trabajos, la Secretaría de Control Urbano y Operativo implementará un esquema especial de ordenamiento del tránsito, debido a que será interrumpida la circulación vehicular por dicho sector.

El tránsito liviano, será desviado por calle Fontana, garantizando la circulación de automovilistas, ciclistas y peatones. En tanto, los camiones que deban atravesar la ciudad sin necesidad de detenerse serán desviados por la Ruta Provincial N° 37.

Mientras, los camiones sin acoplado ni semirremolque que necesiten ingresar a la ciudad, lo harán por el camino Roque González. Asimismo, las líneas 4 y sus ramales, y la línea 9 del transporte público de pasajeros, que habitualmente circulan por la zona, serán desviadas por calle Fontana durante el tiempo que duren las tareas.

La Secretaría de Infraestructura dispuso un cronograma de trabajo continuo con el objetivo de finalizar la restitución de la calzada con la mayor celeridad posible, minimizando el impacto en la rutina diaria de los vecinos y de quienes transitan habitualmente por el sector.

Al respecto, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, destacó el avance de las tareas y el trabajo coordinado de los distintos equipos que intervienen en la obra, al expresar que “estamos satisfechos por cómo se llevó adelante el recambio del pluvial. Cumplimos con los plazos previstos para esta primera etapa y ahora avanzamos con el reasfaltado definitivo que permitirá mejorar de manera sustancial el tránsito en el sector”.

El funcionario añadió que “estas acciones permitirán restablecer la correcta nivelación del terreno y asegurar una circulación segura y fluida en este tramo del Paseo Costero y de la Ruta Nacional N°3”.

La obra de reemplazo del pluvial y el reasfaltado definitivo forman parte del plan integral de mantenimiento y renovación de la infraestructura urbana que impulsa el Municipio, con el fin de fortalecer los servicios y mejorar la trama vial.

Además, el recambio de la infraestructura subterránea permitió asegurar la correcta nivelación del suelo y mejorar las condiciones de circulación en este punto estratégico del Paseo Costero y la Ruta Nacional N°3, uno de los corredores viales más transitados de la ciudad.