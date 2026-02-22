El freestyle volvió a vibrar en la Plaza Soberanía

Con una convocatoria masiva y la presencia estelar de Replik, el espectáculo consolidó a Comodoro como punto de encuentro regional del freestyle. Jóvenes de distintas localidades patagónicas participaron de la competencia, que tuvo como ganador a Nahuel Arteaga “ADN”, tras una intensa final frente a “Sombra” de Puerto Madryn.

Con un gran marco de público este sábado por la tarde, la Plaza Soberanía, se convirtió en el epicentro de la cultura urbana.

La segunda batalla Flow CR, organizada por la Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura, contó con la participación especial de Replik, uno de los máximos referentes del freestyle argentino, quien llegó a la ciudad para oficiar de jurado y realizar una exhibición.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, celebró la gran participación de jóvenes que se sumaron a esta batalla regional que ya es un espacio ganado por las juventudes. “El objetivo principal de la política cultural que llevamos adelante se enfoca, en que los jóvenes sientan que el municipio los acompaña y que sus voces se escuchan cada vez más”.

A la vez, adelantó: “seguiremos dando continuidad a estas iniciativas con más batallas y clínicas que potencien a nuestros frestylers”.

De la propuesta participaron jóvenes de las localidades de Pico truncado, Las Heras, Puerto Madryn, Sarmiento. Trelew, Caleta Olivia, Calafate y Puerto Deseado, resultando ganador Nahuel Arteaga “ADN” de Comodoro Rivadavia, en una final junto al freestylers “Sombra” de Puerto Madryn.

La Secretaría de Cultura lleva adelante este tipo de eventos no solo en este género, sino que además se está armando el ensamble de blues con músicos amateurs, al igual que las murgas locales que recibirán capacitaciones de la mano de grandes artistas nacionales en el mes de marzo”.