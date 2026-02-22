El automóvil terminó sobre un bulevar, en la avenida 10 de Noviembre. La conductora fue trasladada al hospital para un chequeo preventivo.

Se descompensó y sufrió un despiste

Alrededor de las 3:40 de este domingo, personal policial intervino en un siniestro vial que se registró en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

El accidente se produjo en un bulevar de la avenida 10 de Noviembre.

Cuando el patrullero arribó al lugar, los policías se encontraron con un hombre que les relató que su pareja había despistado el vehículo tras descomponerse.

La mujer fue trasladada de forma preventiva al Hospital Regional por otra conductora. No manifestaba dolencias, pero fue atendida para descartar cualquier tipo de lesión.

El vehículo involucrado, un Chevrolet Cruze, quedó a cargo del hombre, quien presentó toda la documentación en regla, indicaron fuentes oficiales.