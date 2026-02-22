Detienen en la Polonia a un hombre con pedido de captura

Un hombre de 31 años, de iniciales B.E., fue detenido este domingo a la mañana sobre la avenida Polonia, ya que pesa sobre él un pedido de captura, por rebeldía, ordenado por la Justicia penal de Comodoro Rivadavia.

Personal policial lo identificó en el sector de Polonia y Jauretche. Al constatar sus datos en el sistema judicial, comprobaron que tenía un pedido de captura vigente desde el 3 de febrero de este año, ordenado por el juez penal Jorge Odorisio.

De ese modo, quedó detenido hasta que comparezca en la audiencia de control judicial.