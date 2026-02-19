Camuzzi y SCPL responden este viernes por los servicios

A pedido de los habitantes de los distintos barrios afectados por el desplazamiento del cerro Hermitte, darán a conocer si existe la factibilidad de restituir los servicios de gas y agua potable en cada sector específico.

Este jueves por la tarde en la sala de reuniones del edificio municipal, el viceintendente Maximiliano Sampaoli, en representación del intendente Othar Macharashvili, encabezó una serie de reuniones junto al gabinete municipal, con habitantes de los distintos sectores alcanzados por la contingencia, en el marco de las acciones y el acompañamiento logístico, social y económico, que forman parte del protocolo de manejo de crisis.

A la decisión de optimizar el abordaje y dar respuestas acordes a cada realidad, hizo referencia Sampaoli, quien explicó que se resolvió reorganizar la dinámica de los encuentros. “En principio -señaló-, se tomó la determinación junto a los vecinos de dividir a los barrios en tres grupos. Las últimas reuniones habían sido junto a los referentes de todos los barrios y, conversando con ellos la semana pasada, definimos que la problemática de Sismográfica no es la misma que la de la zona este, -que incluye a Los Tilos, El Marquesado y barrio Paso Nuevo, en la cuadra de Mazaredo-, que la de Médanos”.

“La medida, busca profundizar el diálogo directo y atender las particularidades de cada sector afectado, comunicando a los vecinos sobre los resultados de los estudios técnicos que sugirió el informe de la Universidad en toda la cobertura del desplazamiento del cerro Hermitte. El objetivo es que los estudios geológicos, nos permitan ahondar en algunas cuestiones técnicas y, fundamentalmente, nos indiquen sobre la factibilidad de llevar adelante algunas intervenciones con obras pluviales, obras hídricas, estabilización del cerro, para poder bajar el factor de riesgo que hoy tienen los sectores afectados”, sostuvo el viceintendente.

El secretario de Infraestructura y Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, adelantó que se avanzó en las gestiones vinculadas al inicio de los estudios técnicos que permitirán definir futuras intervenciones en el área afectada, al indicar: “la elaboración de los convenios y contratos, se encuentran en su etapa final administrativa y legal, con la posibilidad de firmarse en la ciudad la próxima semana. Vamos a analizar junto con IATAS, SRK y la Universidad, todos los sectores de la ladera y todos los barrios que están involucrados, para poder dar un diagnóstico preciso de lo que sucedió, de la actividad geológica y cuáles serían las obras que hay que hacer para poder solucionar la situación”, señaló.

A su turno, el secretario de Economía y Finanzas, Fernando Barría en referencia al apoyo económico brindado desde el municipio confirmó: “en el mes de marzo, quienes percibían como ayuda económica 350 mil pesos pasarán a 500 mil y quienes recibían 500 mil por grupo familiar pasarán a 700 mil pesos”, concluyó.

En el caso específico de barrios como Los Tilos, sus representantes solicitaron respuestas al pedido de restituir los servicios de gas natural y agua potable.

En ese sentido, las autoridades municipales indicaron que este viernes tendrán respuestas por parte de Camuzzi Gas del Sur y de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada sobre la factibilidad de reconectar el suministro.