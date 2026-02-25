Se mantienen las jornadas de Salud ante la alta demanda de cara al inicio escolar

El programa ofrece servicios gratuitos de oftalmología, odontología y pediatría, priorizando a quienes carecen de obra social o no pueden costear los coseguros.

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Salud, intensifica el trabajo territorial para dar respuesta a la creciente demanda de certificados de apto físico requeridos para el ingreso escolar 2026. Las consultas se realizan de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, en la plaza de la Escuela N°83, para la realización de los certificados médicos escolares, turnos de odontología, oftalmología, pediatría y otras especialidades.

En este sentido, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, destacó el esfuerzo del sistema municipal para garantizar la cobertura a las familias que no cuentan con obra social o que, aún teniéndola, no pueden afrontar los costos adicionales.

“Una vez más estamos tratando de cubrir las necesidades que tiene la población de Comodoro, en este caso con el ingreso escolar. Hay una gran demanda para completar las planillas y somos los únicos que estamos dando respuesta a esta situación”, expresó el funcionario.

Espíndola detalló que, si bien se otorgan turnos para oftalmología, odontología y clínica médica -las especialidades más requeridas por las planillas escolares-, existe una alta concurrencia. La atención se brinda en el tráiler sanitario de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, con cronograma rotativo de especialidades que se informa a través de las redes sociales oficiales. Además, los centros de salud municipales, ubicados en zonas norte y sur, también cuentan con atención según la disponibilidad de profesionales.

En ese marco, el funcionario informó que desde el Municipio se mantuvo contacto con el Ministerio de Educación de Chubut, que comunicó a los establecimientos educativos que el certificado podrá presentarse hasta el 1° de julio en el nivel inicial y primario, y hasta fines de año en el nivel secundario.

“Pedimos a la gente que no se apure. Vamos a dar cobertura a lo largo del año. Los chicos pueden ingresar a las escuelas sin inconvenientes, aún si no tienen la planilla completa en este momento”, aclaró el titular de la cartera de Salud.

Finalmente, remarcó que, si bien la demanda es constante durante todo el año, actualmente se observa un incremento en oftalmología, odontología y clínica pediátrica, debido a los requisitos escolares. “Muchas familias no tienen cobertura médica y otras, aun teniendo obra social, no pueden pagar los coseguros. Por eso se acercan a la Secretaría de Salud para que podamos brindarles la atención necesaria”, concluyó.