Es oficial: Los Fundamentalistas tocarán en junio en Comodoro

La banda se presentará el 6 de junio en el Predio Ferial. La preventa online comienza el 5 de marzo y luego se habilitará la venta física en la ciudad.

Comodoro Rivadavia será escenario de un hecho inédito para la región: la llegada de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que actuarán por primera vez en la ciudad y en la Patagonia. El recital está previsto para el sábado 6 de junio en el Predio Ferial.

Desde las cuentas oficiales del Indio Solari y Los Fundamentalistas se confirmó que la primera preventa digital se habilitará el jueves 5 de marzo a las 13, con un cupo promocional y opciones de financiación.

Embed - Indio Solari Oficial on Instagram: "LOS FUNDAMENTALISTAS DEL AIRE ACONDICIONADO Por primera vez en la Patagonia... SÁBADO 6 de JUNIO PREDIO FERIAL COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT Primera preventa digital con descuento a partir del jueves 5 de marzo (13hs). Podés pagar en 4 cuotas sin interés con MasterCard o Visa del Banco Provincia y en 3 cuotas sin interés con ICBC. Y en puntos de venta físicos (sin costo de servicio) desde el jueves 12 de marzo. PUNTOS DE VENTA Don José Hogar (Comodoro Rivadavia) Calavera No Chilla (Río Gallegos) Jyglo (Trelew) SEC AMECYS (Trelew) SEC (Puerto Madryn) MaxiD10sko (CABA) El Búho (San Justo) La Estaka (Quilmes) El Sabbath (Don Torcuato) Jason Rock (La Plata) Activá el recordatorio en esta publicación." View this post on Instagram

En tanto, la venta presencial comenzará el jueves 12 de marzo, sin costo adicional por servicio. En Comodoro Rivadavia, las entradas estarán disponibles en el local Don José Hogar.

El anuncio generó fuerte expectativa entre los seguidores locales del grupo, habitual protagonista de convocatorias masivas en distintos puntos del país. La presentación marcará un hito en la agenda cultural de la ciudad, que recibirá por primera vez a la banda vinculada al histórico universo ricotero.