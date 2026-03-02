Es oficial: Los Fundamentalistas tocarán en junio en Comodoro

Comodoro Rivadavia será escenario de un hecho inédito para la región: la llegada de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que actuarán por primera vez en la ciudad y en la Patagonia. El recital está previsto para el sábado 6 de junio en el Predio Ferial.
Desde las cuentas oficiales del Indio Solari y Los Fundamentalistas se confirmó que la primera preventa digital se habilitará el jueves 5 de marzo a las 13, con un cupo promocional y opciones de financiación.
En tanto, la venta presencial comenzará el jueves 12 de marzo, sin costo adicional por servicio. En Comodoro Rivadavia, las entradas estarán disponibles en el local Don José Hogar.
El anuncio generó fuerte expectativa entre los seguidores locales del grupo, habitual protagonista de convocatorias masivas en distintos puntos del país. La presentación marcará un hito en la agenda cultural de la ciudad, que recibirá por primera vez a la banda vinculada al histórico universo ricotero.